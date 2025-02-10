В Заполярном после капитального ремонта открыли отделение полиции

Это событие, которого продолжительное время с нетерпением ждали и сотрудники ведомства, ветераны, и жители города.

Здание 1957 года постройки – единственное место в Заполярном, где располагались дежурная часть, участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая служба, следователи, дознаватели и уголовный розыск.

Со дня постройки здания ремонт в нём не проводился, и вот, спустя столько лет, здание обновили: заменили кровлю, инженерное оборудование, окна и входные группы, а также провели перепланировку.

Церемония открытия отдела состоялась накануне очень значимого для полиции Заполярного события – в 2026 году ему исполнится 70 лет.