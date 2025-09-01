Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.25 19:30

В Заполярном в День горняка на главной площади собрались сотни жителей города

С чего начинался Заполярный, знают не все, но его жительница Галина Романова не только изучала историю муниципалитета, но и лично наблюдала становление города.

Галина Романова, жительница Заполярного: «Когда я приехала в 1973 году, то здесь почти что этих домов и не было. Мы жили в бараке почти три года, там дочь родилась у нас, а потом стали бараки закрывать, нас переселили, построили дома за гостиницей. Всё стало красивее, новый квартал сделали из 9-этажек, очень симпатично всё. Асфальт сделали, деревья посадили, ДК. Мы тоже тут субботничали, деревья сажали, город облагораживали».

На север приезжали в основном горняки. Поэтому и профессиональный праздник отмечают всем городом.

Владимир Баранов, директор Кольского горно-обогатительного комбината АО «Кольская ГМК»: «Очень многие могут спуститься в гору, но не все хотят туда вернуться. Это действительно ежедневный подвиг людей, которые туда спускаются, потому что среда агрессивная: скалы, масса такая огромная и человек хрупкий такой. Но при этом, как говорят про горняков: «Что твёрже камня? Сила воли горняка». Так и есть».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Тот вклад, который вносят сотрудники горно-обогатительного комбината, он велик. Это действительно составляющая и для социально-экономического развития нашего региона. Поэтому искренне хочу поздравить всех горняков за их вклад, который они вносят именно в развитие нашей области».

На праздновании Дня горняка собрались сотни жителей Заполярного.

Наталья Архарова, жительница Заполярного: «Я всю жизнь проработала в детском саду. Мы там танцевали, плясали, у меня, наверное, это внутри уже. Я люблю свой город, поэтому я веселюсь».

А повеселиться здесь можно было везде: и на мастер-классах, и на активностях, и на танцполе.

Помимо танцев и развлечений на площади развернули фудкорт с арктической кухней.

Александр, повар «Мишка-бар»: «Угощаем прекрасными колбасками из оленины, ломтями. Это наша альтернатива хот-догу. Такая северная кухня. Это ломоть – это северная российская кухня. Мы делаем её как альтернативу американскому фастфуду, хот-догам, гамбургерам».

На главной площади Заполярного собрались не только для того, чтобы веселиться и отдыхать, но и чествовать лучших горняков Кольской ГМК.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я всегда с уважением отношусь к тем ребятам, которые будут под землей. Эта работа, связанная с риском, требует выдержки, силы воли, необходимо преодолевать все трудности. И, самое главное, чтобы рядом всегда были настоящее мужское плечо. Я сравниваю свою профессию. Горняки, я всегда к ним с уважением отношусь, я сам служил на подводных лодках и, как всегда, один тост у нас: «Чтобы количество погружений у нас равнялось количеству подъёмов». Так и у горняков - количество спусков равнялось количеству подъёмов на поверхность».

Гостям праздника также представили спецодежду будущего. Показ мод организовали участники молодёжного движения Кольской ГМК «В хорошей компании».

Дарья Александрова, главный специалист отдела благотворительных программ и корпоративных сообществ АО «Кольская ГМК»: «Это третье наше дефиле. Мы уже третий год имеем опыт привлечения наших молодых сотрудников в такую творческую атмосферу. В этом году к 90-летию мы хотели создать уникальную коллекцию совместно с искусственным интеллектом. Совместно с главным офисом продумывали, как сделать этот интерактив вовлекающим, интересным для сотрудников. На выходе мы получили инновационные, интересные, красивые и удобные модели».

В музыкальной программе праздника выступили Сергей Бобунец – лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации», фронтмен группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов, DJ-проект Аstero и фристайлер-импровизатор Артем Куба.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)На 19% за год выросла предлагаемая зарплата российских учителей. Данные по СЗФО-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар прибавил 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики проводят пробные топки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»