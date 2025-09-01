В Заполярном в День горняка на главной площади собрались сотни жителей города

С чего начинался Заполярный, знают не все, но его жительница Галина Романова не только изучала историю муниципалитета, но и лично наблюдала становление города.

Галина Романова, жительница Заполярного: «Когда я приехала в 1973 году, то здесь почти что этих домов и не было. Мы жили в бараке почти три года, там дочь родилась у нас, а потом стали бараки закрывать, нас переселили, построили дома за гостиницей. Всё стало красивее, новый квартал сделали из 9-этажек, очень симпатично всё. Асфальт сделали, деревья посадили, ДК. Мы тоже тут субботничали, деревья сажали, город облагораживали».

На север приезжали в основном горняки. Поэтому и профессиональный праздник отмечают всем городом.

Владимир Баранов, директор Кольского горно-обогатительного комбината АО «Кольская ГМК»: «Очень многие могут спуститься в гору, но не все хотят туда вернуться. Это действительно ежедневный подвиг людей, которые туда спускаются, потому что среда агрессивная: скалы, масса такая огромная и человек хрупкий такой. Но при этом, как говорят про горняков: «Что твёрже камня? Сила воли горняка». Так и есть».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Тот вклад, который вносят сотрудники горно-обогатительного комбината, он велик. Это действительно составляющая и для социально-экономического развития нашего региона. Поэтому искренне хочу поздравить всех горняков за их вклад, который они вносят именно в развитие нашей области».

На праздновании Дня горняка собрались сотни жителей Заполярного.

Наталья Архарова, жительница Заполярного: «Я всю жизнь проработала в детском саду. Мы там танцевали, плясали, у меня, наверное, это внутри уже. Я люблю свой город, поэтому я веселюсь».

А повеселиться здесь можно было везде: и на мастер-классах, и на активностях, и на танцполе.

Помимо танцев и развлечений на площади развернули фудкорт с арктической кухней.

Александр, повар «Мишка-бар»: «Угощаем прекрасными колбасками из оленины, ломтями. Это наша альтернатива хот-догу. Такая северная кухня. Это ломоть – это северная российская кухня. Мы делаем её как альтернативу американскому фастфуду, хот-догам, гамбургерам».

На главной площади Заполярного собрались не только для того, чтобы веселиться и отдыхать, но и чествовать лучших горняков Кольской ГМК.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я всегда с уважением отношусь к тем ребятам, которые будут под землей. Эта работа, связанная с риском, требует выдержки, силы воли, необходимо преодолевать все трудности. И, самое главное, чтобы рядом всегда были настоящее мужское плечо. Я сравниваю свою профессию. Горняки, я всегда к ним с уважением отношусь, я сам служил на подводных лодках и, как всегда, один тост у нас: «Чтобы количество погружений у нас равнялось количеству подъёмов». Так и у горняков - количество спусков равнялось количеству подъёмов на поверхность».

Гостям праздника также представили спецодежду будущего. Показ мод организовали участники молодёжного движения Кольской ГМК «В хорошей компании».

Дарья Александрова, главный специалист отдела благотворительных программ и корпоративных сообществ АО «Кольская ГМК»: «Это третье наше дефиле. Мы уже третий год имеем опыт привлечения наших молодых сотрудников в такую творческую атмосферу. В этом году к 90-летию мы хотели создать уникальную коллекцию совместно с искусственным интеллектом. Совместно с главным офисом продумывали, как сделать этот интерактив вовлекающим, интересным для сотрудников. На выходе мы получили инновационные, интересные, красивые и удобные модели».

В музыкальной программе праздника выступили Сергей Бобунец – лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации», фронтмен группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов, DJ-проект Аstero и фристайлер-импровизатор Артем Куба.