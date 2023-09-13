В Заполярном вандалы повредили часть объектов на «Тропе здоровья»

Эта благоустраиваемая парковая зона находится рядом с городом.

«Благоустройство нашего округа - большая работа, которая начинается с идеи и бумаги, а заканчивается работой подрядных организаций. Люди разных специальностей трудятся, чтобы наши населённые пункты стали уютнее и комфортные. Большинство жителей замечают изменения в лучшую сторону за последние годы. Но находятся те, кто готов уничтожить и испортить то, что делается большим трудом. В очередной раз мы наблюдаем печальную картину – «Тропа здоровья» подверглась вандализму. Те, кто это сделал, явно приложили много усилий, чтобы разрушить. Но ломать, как мы знаем, не строить!», - с таким словами обратились к нарушителям власти Печенгского округа.

Андрей Коршун, директор СК «Дельфин», г. Заполярный: «Нами написано заявление в полицию… Обращаемся к свидетелям и очевидцам вандальных действий, расскажите об этом в отделе полиции, приходите в администрацию или в СК «Дельфин». Расскажите о произошедшем на нашей «Тропе здоровья».