В Заполярном юных хоккеистов собрала «Красная машина»

В хоккей, как известно, играют только настоящие мужчины. Сегодняшние спортсмены ещё ходят в начальную школу, но уже уверенно стоят на коньках и знают вкус победы. Повысить навыки ребята могут благодаря хоккейному лагерю «Красная машина».

Наталья Кротова, болельщица: «У меня играют племянники. Один вратарь, у него номер 20, а другой нападающий. Братья Васильевы, за них и болеем».

Влад Васильев, хоккеист, воспитанник лагеря «Красная машина»: «Мне нравятся эти столкновения, это интересно гонять шайбу по полю».

Татьяна Васильева, болельщица, бабушка Влада Васильева: «Драйв, адреналин, молодеешь с ними. Просто-напросто - это праздник! Спасибо огромное организаторам и всем-всем».

Владу и ребятам из его команда по 7-8 лет. Мальчики ещё не знают даже дробей, но уже умеют принимать поражение и учатся на своих ошибках. Говорят, победить может только тот, кто не сдаётся.

Влад Васильев, хоккеист, воспитанник лагеря «Красная машина»: «Я успокаиваю себя: «Ничего, у тебя ещё будет возможность стать великим хоккеистом и не пропустить ни одной шайбы».

У ребят - воспитанников лагеря «Красная машина» есть уникальная возможность пообщаться с великими хоккеистами, кумирами их отцов и живыми примерами для подражания. В этот раз в Заполярный приехал прославленный спортсмен Ирек Гимаев. Хоккеист уверен - три дня упорных тренировок пойдут юным чемпионам на пользу.

Ирек Гимаев, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира по хоккею: «Вот эта, так называемая, инъекция, которую они сейчас получили - это до конца. Поверьте, это будущие мужики, когда они станут взрослыми, они всё равно будут любить, будут заниматься, потому что хоккей - это не только лёд».

Развивать детский спорт в маленьких городах без поддержки крупных компаний, готовых финансировать большие проекты, просто невозможно, уверен Ирек Гимаев. Например, благодаря «Норникелю» в Заполярном появился современный крытый хоккейный корт. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией и федерацией хоккея. Отдельную благодарность опытный спортсмен выразил Владимиру Потанину.

Ирек Гимаев, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира по хоккею: «С Владимиром Олеговичем я знаком, мы играем в хоккей, он неравнодушен к спорту, в частности, к хоккею. Поверьте, он вкладывает ресурсы, даёт деньги для развития, но вместе с тем он отслеживает, я считаю, правильно, как куда и на что уходят деньги».

Почувствовать атмосферу праздника и проникнуться духом большого хоккея смог каждый, даже тот, кто ни разу не брал клюшку в руки. И всё благодаря яркой фотозоне с прославленными хоккеистами.

Константин Нестеров, заместитель генерального директора КГМК по горно-обогатительному и плавильному производству: «У нас сегодня сильная метель, достаточно холодно, но, тем не менее, все зрители пришли, трибуны заполнились. Я думаю, что все получили массу хороших впечатлений, тут были не только родители, были и жители города, которые пришли посмотреть интересную игру. Это говорит о том, что хоккей не только в нашей стране в целом востребован, но и в нашем районе, в наших городах. То, что мы сделали здесь хоккейный корт в прошлом году, то, что мы сделали турниры с «Красной машиной» говорит о том, что людям это надо, людям это интересно и всё было не зря».