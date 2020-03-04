В Заполярной столице много сувениров и на любой кошелёк

Память о путешествиях люди уже давно хранят не только в красивых фотографиях, магнитиках и брелоках. Сувенирная продукция сегодня – это огромный выбор вещей на любой вкус и кошелёк, как говорится, чтобы там не писали столичные знаменитости на своих страницах в соцсетях.

Недавно известный дизайнер Артемий Лебедев посетил Мурманск. Конечно, он не оставил без внимания своих инстаграм-подписчиков и сделал пост о местной сувенирной продукции. Московский селебрети посчитал, что подарки, ассоциирующиеся, например, с мощью Северного флота, слишком дорогие для туристов.

Алексей Новиков, руководитель компании по производству сувенирной продукции: «Макеты любых технических средств: самолётов, кораблей, подводных лодок – по определению дорогие. Это не массовый рынок, да это сувенирная продукция, но ориентированная на ценителей, коллекционеров».

Странно, что Артемий, будучи опытным дизайнером, не знает этого факта.

Журналистам «Арктик-ТВ» стало интересно, какая сувенирная продукция популярна в Мурманске среди туристов. Выяснилось, что в первую очередь – это товары ручной работы, созданные заполярными мастерами.

Елена Копань, владелица сувенирных магазинов: «У нас представлен очень большой ассортимент изделий из оленьего рога, капа, дерева, глины, мраморной крошки. Это те изделия, которые недорогие для нашего покупателя, но дорогие именно для сердца. И очень много туристов, которые приходят к нам, говорят, что они приходят к нам, как в музей».

Среди новинок есть термокружки с изображением северного сияния. Они нравятся не только китайским туристам, но самим мурманчанам. А если искать эксклюзив, то стоит обратить внимание на картины из минеральной крошки.

Елена Копань, владелица сувенирных магазинов: «Каждая картина – неповторима. Это перетирается натуральный камень и по любому эскизу они вручную рисуют эти картины».

Немаловажно, что большинство сувениров доступны по цене. Классические магнитики продают по цене плитки шоколада, памятные кружки стоят как обычная посуда. Но есть и дорогие вещи – часы-штурвалы, картины, природные камни и те самые модели лодок, которые, конечно, дороже брелоков, но явно несравнимы по цене со стоимостью услуг и работ самого Артемия Лебедева.