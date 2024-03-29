В заполярной столице назвали победителей конкурса «Доброволец Мурманска - 2024»

Первое место в младшей возрастной группе досталось Лейле Мамедовой. А в номинации «Командное волонтёрство» победило добровольческое движение «Бумеранг» мурманской школы №18.

Церемония награждения состоялась в молодёжном пространстве «СОПКИ» на улице Марата, 16.

Пришло время подводить итоги и награждать победителей. Конкурс «Доброволец Мурманска» проводится в областном центре с 2018 года, он направлен на поддержку социальной активности молодёжи и распространение успешного опыта волонтёрской деятельности.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, отметила, что в этом году в мероприятии приняли участие 52 активиста. Для них были организованы тренинги, направленные на знакомство и построение доверия внутри группы, выработку навыков взаимодействия и сплочения коллектива, развитие навыков успешного общения и самопрезентации, избежание профессионального выгорания, а также на повышение мотивации к успеху.

За время конкурса участники организовали благотворительную акцию по сбору кормов для бездомных животных; квиз, направленный на формирование любви к родному краю, его культуре и истории у подрастающего поколения; мастер-класс для ребят из Клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда»; просветительские встречи в сфере экологии, сообщил Егор Банишевский, руководитель Мурманского дома молодёжи.

Елизавета Колесник, волонтёр, студент МАУ: «Начинала ещё в детстве… Это моё кредо по жизни».

Студентку МАУ Елизавету Колесник тоже наградили, сейчас девушка в том числе занимается фудшерингом — это глобальное движение, которое помогает людям бесплатно получить еду или, наоборот, поделиться излишками.

Первое место в младшей возрастной группе досталось Лейле Мамедовой. А в номинации «Командное волонтёрство» победило добровольческое движение «Бумеранг» мурманской школы №18.