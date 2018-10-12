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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.18 19:30

В заполярной столице открылся музей народного быта и традиционных ремесел

Побывать в настоящей русской избе, покачать люльку и познакомиться с колоритными предметами крестьянского быта теперь можно в Мурманске. В заполярной столице открылся музей народного быта и традиционных ремесел.

В столице Заполярья открылся новый музей. Причем организаторы проекта - Дом культуры Ленинского округа и центр национальной культуры «Рябиновый край» изначально планировали создать лишь выставку народных кукол. Но с появлением в коллекции столетней вышиванки и такой же старинной рубашки родилась идея создать музей народного быта. Сотрудники дома культуры побывали в российских и белорусских деревнях, наладили дружественные связи с культурными учреждениями других городов.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа: «Это практически без сна и отдыха, это две этнографические экспедиции, это еще горящие этой же идеей люди. Здесь вот за эти полгода, наверное, это огромное количество работы проведенной, а затем, в течение трех недель, когда мы все это привезли, за три недели мы это пространство сделали именно вот таким».

В этом, казалось бы, небольшом помещении, собраны самые колоритные предметы русского быта. Прялка конца 19 века, которую, наверняка, когда-то заботливый муж смастерил для любимой жены, скатерти, ковры ручной работы, самовары, знаменитая гжель - здесь каждый предмет хранит тепло человеческих рук. По настоящему домашняя атмосфера, переполняющее чувство гордости за культуру своего народа и уют ощущаются в музее как нельзя лучше, признаются те, кто первый раз посетил экспозицию.

Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск: «Мы все тут первый раз, и, конечно, впечатления потрясающие. Окунуться в историю нашего народа, в культуру, в быт, увидеть, какие ремесла развивались. Ведь это все ручная работа, если мы сегодня можем пойти купить этот новодел, то здесь ручная работа. И действительно мы вот только пришли и такая аура замечательная».

Гости пришли не с пустыми руками. Тамара Ивановна подарила музею глиняный кувшин, который совсем скоро займет свое место среди другой национальной кухонной утвари. Почетные граждане, так же посетившие учреждение оценили выставку по достоинству и уже начали вносить свои предложения, например, решили, что необходимо раздобыть патефон. Гости говорят, что приходить в музей - одно удовольствие и каждая, даже самая маленькая деталь, хранит историю народа.

Владимир Возный, почетный житель города Мурманска: «Какие могут быть впечатления, вообще бережное отношение к истории. Неважно чего: К истории культуры, к истории производства, к истории народа, просто к истории. Это вещь, к которой без уважения относиться нельзя. Поэтому приятно, что и в Мурманске появился такой маленький оазис, в который приятно зайти».

На базе музея также открыт воскресный клуб «Семейный лад». Его цель - приобщить родителей и детей к бытовым ценностям, обычаям, которые испокон веков передаются из поколения в поколение. Внимание посетителей всех возрастов привлекает особый экспонат - люлька для младенца. В колыбели лежит милая кукла «Ванечка». «Ванечку» в народе очень любят, маленькие девочки даже поют ему колыбельные.

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