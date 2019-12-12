В заполярной столице стартовал региональный проект «Эковызов»

Он начался с открытия выставки картин, созданных студентами Мурманского арктического государственного университета.

Идея создания выставки зародилась во время проведения одного международного форума в Мурманске. Тогда наши студенты вдохновились и нарисовали эти картины. Они посвящены проблемам экологии не только в Мурманской области, но в других регионах страны.

«Это не просто работы «в лоб», а это именно образы. Это не фотографии, не художественный образ, как я уже подчеркнула», - эмоционально говорит Татьяна Ашутова, директор Института креативных индустрий предпринимательства МАГУ.

Например, студентку Людмилу Винограду беспокоит проблема оттока населения из нашего края. Девушка внимательно изучила данные за последние несколько лет и на основе полученных результатов создала картину, которую назвала «Нас 748 тысяч 56 человек». «Основной причиной этого оттока всё-таки являются, наверное, климатические условия. Это полярная ночь, холод, - рассказывает Людмила Виноградова, студентка МАГУ. - И я это воплотила в своей работе. На работе отображены цифры. Например, из Мурманска за последний год уехали 2909 человек».

На открытие выставки пришли не только авторы работ, но и дизайнеры, экологи, но представители ряда предприятий и общественных организаций. Например, участники проекта «Чистая Арктика» уверены в том, что студенты двигаются в правильном направлении и готовы их поддерживать не только словом, но и делом.

«Важно поддерживать подобные проекты, не только как эковолонтёрство в действии, когда люди приезжают и убирают определенные территории или сажают деревья, но и в таком творческом формате, - говорит Екатерина Макарова, директор центра экологических инициатив «Чистая Арктика». – Это помогает привлечь внимание к экологическим проблемам, как нашего Севера, так и в мире. Мы поддерживаем всеми силами этот проект и будем развиваться. Сегодня как раз будем планировать дальнейшее развитие проекта».

Проект «Эковызов» будет продолжен и в виде серии мероприятий. Например, для школьников воркшопы под названием «Экологический дизайн», арт-проект «Экофутуризм» и экологический диктант.