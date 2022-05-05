В защите от клещей нуждаются и домашние животные

Мало кто задумывается о том, что простая прогулка с животным может обернуться большой трагедией. Виной тому – очень опасные насекомые – клещи. В тёплую погоду вредители ожидают свою жертву на листве, траве и стволах деревьев, приметив цель, паразиты быстро перемещаются и стараются найти наиболее уязвимые участки кожи. Заметить кровососущего под густым слоем шерсти практически нереально, поэтому необходимо регулярно тщательно осматривать любимцев и обрабатывать их специальными препаратами.

Ирина Молчанова, ветеринарный фельдшер Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных: «Животное должно быть обработано или каплями, или применить таблеточки. Обязательно, если одевают ошейники, то дополнительно нужны капельки. Обработка должна быть комбинированной. Клещей очень много».

Светлана Васильева вместе со своими любимцами нередко выезжает на природу в зоны потенциального распространения клещей и знает, насколько важно с вниманием относиться к защите питомца.

Светлана Васильева, владелица собаки: «Мы ездим в среднюю полосу России – это Калужская область. Едем на машине через Карелию, там тоже обстановка с клещами напряженная, поэтому мы капаем своим собачкам капельки специальные на холку, одеваем ошейники от блох и клещей, стараемся смотреть, чтобы они не бегали по траве, чтобы не было провокаций, следим за ними».

Если владелец все же обнаружил на теле собаки паразита, он должен оказать незамедлительную помощь, в первую очередь, правильно и аккуратно извлечь насекомое из кожи питомца.

Ирина Молчанова, ветеринарный фельдшер государственной лечебницы: «Обязательно нужно взять пинцет, нужно обязательно клеща выкрутить. Но нельзя давить, надо взять у основания головы и выкрутить по часовой стрелке. Если не один клещ, а несколько, нужно обратиться в ветлечебницу, потому что на вторые-третьи сутки животное угнетённое, плохо дышит, моча тёмная, бывает, что темнеют склеры».

Укус клеща чреват многими неприятными последствиями, вплоть до летального исхода питомца, поэтому не стоит пренебрегать помощью специалистов.

Ирина Молчанова, ветеринарный фельдшер государственной лечебницы: «Если вовремя обратились, то обычно всё протекает хорошо, вылечивается животное, необходимо комплексное лечение, обязательно капельницы. Если клещ укусил, поражение может быть и печени, и сердечно-сосудистые, поэтому всё равно осложнения даёт укус клеща».

Какое именно средство выбрать – уточняйте у ветеринара, самое главное, надо помнить о сроках действия препарата и вовремя проводить повторную обработку.