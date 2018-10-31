В ЗАТО Аександровск проверили безопасность пассажироперевозок

Как бы быстро не росло число автомобилей на дорогах, общественный транспорт остается главным средством передвижения для большинства жителей области, и большое ЗАТО не исключение. Профилактические рейды автоинспекции, направленные на повышения уровни безопасности пассажиров, давно стали регулярными. Во время таких операция полицейские обращают внимание даже на мелочи, начиная от технического состояния транспортных средств заканчивая, документами, которые должен иметь с собой каждый водитель.

К александровским инспекторам присоединились сотрудники северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Проверяли как автобусы междугороднего сообщения, так и транспортные средства, курсирующие по маршрутам городов ЗАТО. Серьезных нарушений во время операции выявлено не было. Среди установленных – небольшая неисправность транспортного средства и ошибки в ряде административных документов.