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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.25 19:30

В ЗАТО Александровск 9 команд сразились за право выступить на региональном этапе «Зарницы»

С поднятия флага и объявления командной готовности – «Зарница 2.0» под эгидой «Движения Первых» считается открытой.

Девять команд школьников среднего и старшего звена приступают к прохождению основных этапов. Все они направлены на определение сильнейших в физподготовке, строевой ходьбе, зачётах по основам медицинской помощи и химической защите.

Данил Петунин, командир отряда школы №276, г. Гаджиево: «Самым сложным этапом была сборка-разборка автомата Калашникова, потому что «калаш» не такой как у нас в школе – было сложно».

Командир отряда погодинской школы Матвей Марусиченко вынужден в этот раз занять позицию наблюдателя – здоровье не позволило юнармейцу встать в строй вместе с товарищами. Однако его поддержка ребятам необходима, с лидером советуются, придерживаются избранной тактики. Сам же Матвей уверен, патриотизм должен быть частью жизни, а не только составляющей военно-спортивной игры. 

Матвей Марусиченко, командир отряда школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Для меня это важно, мне это интересно: я хотел быть военным, но теперь хочу стать врачом».

И всё же лидер определяется внутренними установками: за хрупкой невысокой Сашей отряд 269-й снежногорской школы идёт бодро. Таким составом командир руководит уже второй год и старается не анализировать свои лидерские качества.

Александра Муравьева, командир отряда школы №269, г. Снежногорск: «Просто они меня слушаются.  Наверное, хотят победить».

Возрождению патриотической игры в ЗАТО Александровск обязаны, в том числе, шефской поддержке военнослужащих - именно они составляют часть судейской коллегии на этапах соревнования.

Александр Лутенков, помощник командующего Кольской флотилией по физической подготовке, г. Полярный: «Никто лучше, чем наши военнослужащие, имеющие достаточно большой опыт, могут передать свои навыки подрастающему поколению. Это важно, особенно в такое непростое время. Я уверен, что всё получится и победа будет за нами».

Данил Петунин, командир отряда школы №276, г. Гаджиево: «То, что в людях воспитывают патриотические качества, то это хорошо».

Ничто не вдохновляет и не впечатляет так, как возможность прикоснуться к истории очевидцев. Одной из площадок «вне зачёта» стала творческая. Письма, написанные школьниками, непременно доставят на фронт – пообещал участник спецоперации с позывным «Механик».

«Механик», участник СВО, г. Полярный: «Это всегда важно, это частичка дома. Всегда видно, когда дети стараются и пишут искренне и от души. Это поднимает настроение, поднимает дух бойцов. Это нужно делать чаще, ребята молодцы».

По итогам муниципальной игры «Зарница» в региональном этапе ЗАТО Александровск представят полярнинские отряды: в среднем звене – юнармейцы первой школы, в старшем – второй.

 

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