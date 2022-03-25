В ЗАТО Александровск чествовали лучших деятелей культуры

Даже в свой профессиональный праздник покинуть рабочее место разрешено лишь для получения награды за высокий вклад в развитие культуры муниципалитета.

Ольга Ерина - продолжатель педагогической династии, однако, если её мама в снежногорской школе искусств преподаёт хоровое пение и музыкальную грамоту, то Ольге Олеговне ещё с детства полюбилась «русская душа» – балалайка. Поэтому, окончив музыкальный колледж, девушка вернулась в родные пенаты уже в качестве преподавателя этого инструмента.

Ольга Ерина, преподаватель детской школы искусств, г. Снежногорск: «Я не исполнитель на большой сцене, в консерватории или филармонии, но я педагог. Я чувствую, что это моё призвание».

С педагогами народно-инструментального направления Ольга Ерина стала играть в ансамбле русских народных инструментов «Музыкальный момент». За партию домры в коллективе отвечает Мария Табакова. Тоже, к слову, выходец педагогической династии.

Мария Табакова, преподаватель Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Почему педагог? Наверное, мне нравится общаться с молодёжью. Они интересные, неординарные, но какие-то традиции русской культуры остаются. И я считаю себя продолжателем таких русских традиций, чтобы они не забывали».

Как же отмечают свой профессиональный праздник деятели культуры? Ответ очевиден.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «У нас все праздники на работе. Это идеально для нас. У нас День учителя, 8 Марта, День работника культуры… Если мы не будем создавать праздник, тогда кто же его будет делать?».

Обычай отмечать праздники, не покидая рабочее место, существует и у сотрудников музея. Здесь, как правило, всегда есть что показать и о чём рассказать.

Марина Нижегородова, начальник хозяйственного отдела Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы всегда рады приветствовать всех в нашем музее. Не важно, что этот день выпадает на наш рабочий день, мы всегда готовы предоставить нужную информацию в любой день, даже в свой праздник».

Но самой главной традицией Дня работника культуры остаётся чествование заслуженных сотрудников дворцов, домов, центров культуры, школ искусств и музыкальных учреждений, библиотек и музеев.

Людмила Ревутская, руководитель вокального и театрального коллективов Центра культуры «Север», г. Полярный: «Награда для меня – это, прежде всего, оценка моего труда. Значит, я не даром работаю в этой сфере, люди это видят. И благодарность не только от моих учеников, но и от вышестоящих людей».

За развитие культурных ценностей и высокий вклад в одну из самых творческих сфер общественной жизни благодарностями, благодарственными письмами и грамотами муниципального и регионального уровней отметили работников культуры ЗАТО Александровск.