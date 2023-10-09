В ЗАТО Александровск чествуют лучших учителей

Мудрых, добрых, отзывчивых, иногда строгих, но самых любимых – педагогов поздравили с профессиональным праздником. В ЗАТО Александровск лучших сотрудников образования, по традиции, отметили заслуженными наградами.

Первый учитель – это и прекрасный и, одновременно, очень ответственный статус. Прямо сейчас Марина Мищинская рассказывает ребятам об исчезающих видах животных, чуть позже речь пойдёт о составе предложения, интересных литературных произведениях и математике…

Именно эти основы станут решающими при самоопределении детей в будущем. К слову, Марина Павловна ещё и учитель английского языка, оттого старается вести интегрированные уроки.

Марина Мищинская, учитель начальных классов школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Хочу сказать, что учителя начальных классов – люди универсальные. Им приходится показывать мастер-классы в различных областях. А английский язык – это моя отдушина».

20 лет основы биологических наук преподает и Галина Москалева. Для неё определяющим фактором, признается учитель, стал пример собственного наставника. Именно заложенные любимым преподавателем принципы и использует в работе Галина Борисовна.

Галина Москалёва, учитель биологии МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Не терпеть, как некоторые говорят, желают терпения. Нет, главное, любить детей и видеть в них личность. Тогда рождается желание им что-то рассказать, показать, удивить, а у них появляется желание идти на урок к учителю».

В этом году Москалева стала одним из кураторов медицинского класса гимназии Полярного, растит специалистов медицинского профиля. Отличники, медалисты, стобальники по результатам ЕГЭ – это, конечно, показатели эффективности труда педагога. Однако, уверена начальник Управления образования муниципалитета, далеко не главные. Важнее видеть, как выпускники становятся успешными в той сфере деятельности, которую выбрали для себя.

Галина Чебелева, начальник Управления образования ЗАТО Александровск: «Наверное, самый главный показатель в работе учителя – это воспитать человека. Какими они будут людьми, какое зерно мы сможем в них посеять – добра, милосердия, нравственности – главный результат, помимо качества образования, мы перед собой ставим».

Награды различных уровней – благодарности и почётные грамоты – получили лучшие сотрудники образования. Среди них и Ирина Макарова, отдавшая воспитанию детей больше 45 лет! Однако, самое важное в работе, это получать от учеников обратную связь – именно от общения с ними она черпает энергию для новых побед.

Ирина Макарова, учитель русского языка школы №269, г. Снежногорск: «Чего не хватает? Не знаю. Мне всего хватает: сил, духа, времени, желания и трудолюбия. Мне всего хватает! Я очень счастливый человек в своей профессии».

В числе приглашённых разделить профессиональный праздник сразу несколько поколений учителей: в первых рядах ветераны педагогического труда, которые напутственные слова говорят тем учителям, тренерам и будущим наставникам, которые в этом году только приступили к почётной миссии воспитания человека.