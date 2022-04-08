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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.22 19:30

В ЗАТО Александровск чтят память героев морских глубин, помнят подвиги моряков-подводников

Особенными мероприятиями – митингом и вечером памяти - почтили погибших подводников при исполнении ими долга в Гаджиево и Оленьей Губе.

Волонтёры Победы, юнармейцы, пожалуй, как никто другой из сверстников, знают особенно значимые исторические даты. Это точки опоры для общественников и патриотов, уверены ребята.

Ксению Пантюхова, ученица школы №1, ЗАТО Видяево: «Я люблю этим заниматься, мне нравится история своей страны».

В число знаковых для России дней входят и Дни памяти и скорби. В этом, уверены и Ксения и куратор волонтёрского движения в ЗАТО Михаил Волков. Михаил - учитель, он считает, что стоит не просто рассказывать: прикасаться к истории нужно в прямом смысле руками.

Михаил Волков учитель истории, СОШ №1, ЗАТО Видяево: «Акции по благоустройству: ребята приходят и готовят к 23 февраля, ко Дню подводника, к 9 Мая. К годовщине Петсамо-киркенесской операции приводим в порядок мемориалы или объекты благоустройства, чтобы ребята понимали, что только через труд наше государство будет развиваться, только так они осознают эту важность».

В число воспитательных патриотических акций и мероприятий входят и вечера памяти. В Оленьей Губе событие посвятили погибшим на «Лошарике» подводникам, 14 членов экипажа субмарины боролась с огнём в одном из отсеков аппарата, гражданских специалистов они спасли, а вот сами из огненной ловушки выбраться не смогли.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это необыкновенные люди, я многих из них знал, служили вместе. С одной стороны, это добрые, отзывчивые и простые люди, а с другой, это те люди, которые вошли в историю, совершив подвиг».

Имя одного из членов АС-31 Дениса Опарина теперь носит школа №280 населённого пункта Оленья Губа. А в Снежногорске есть мемориальная доска, где учился Денис Кириченко – подводник «Курска». И таких мест памяти, куда ежегодно приносят цветы и взрослые, и дети, на просторах страны немало.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «7 апреля - День памяти погибших подводников, которые полностью выполнили свой долг, в мирное время в том числе. Поэтому в каждом гарнизоне есть свой «Комсомолец»: здесь С-31, в Видяево – это «Курск», в Заозёрске – это, повторюсь, «Комсомолец».

Хуже, чем погибшим, только их родным и близким, вынужденным вспоминать о своей потере каждый день. Матерям и отцам, детям, и в один момент овдовевшим жёнам.

Клавдия Ковалюк, методист городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «От себя могу сказать, что таких сильных, безгранично преданных своим мужьям женщин, наверное, я не встречала. Мы все должны равняться на их силу, любовь и верность своим мужьям, которые погибли, но будут рядом с ними».

Вспомнили героев глубин и в Гаджиево. К стеле на главной площади почтить память моряков-подводников пришли военнослужащие гарнизона, представители власти и жители города. После минуты молчания к подножью постамента возложили цветы.

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