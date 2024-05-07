В ЗАТО Александровск дебютировал фотопроект, посвящённый Дню Победы

Примерить китель мужа и почувствовать, сколько весит доблесть, честь и ответственность: девушки ЗАТО Александровск приняли участие в фотопроекте, посвящённому Дню Победы.

История любви Романа и Кристины стремительная. Молодые люди знакомы меньше двух лет, а в их жизнях уже свершился добрый десяток невероятных событий, соединивший их сердца. Четырехмесячная дочка – одно из самых важных и значительных. По долгу службы пришлось и сменить комфортную столицу на суровый северный край. Впрочем, девушка не отчаивается, задача супруга – не только защищать семью, но и целую страну.

Кристина Белая, участница фотопроекта, г. Полярный: «Север, конечно, красивый по-своему. Даже если холодный. Но главное, с мужем рядом. Мы его поддержка, он это чувствует. И нам хорошо, где бы мы ни были: даже на Севере в таких холодах».

Что такое быть женой военного, Кристина поняла практически сразу: в ожидании мужа со службы проходит большая часть семейной жизни.

Но никакой иной судьбы себе бы не пожелала, например, и Мария Тихош, которая, как и Кристина, приняла участие в фотопроекте, не оставившем равнодушной ни одной супруги защитников Отечества. Сегодня девушки смогли примерить часть военного обмундирования и на своих плечах, в буквальном смысле, ощутить груз ответственности, который несут мужья.

Мария Тихош, участница фотопроекта, г. Полярный: «Мне мама говорила, что может не стоит, но я себе иной судьбы, как ни жена военнослужащего, не представляла. Ждала пять лет и тут подожду».

Маша, к слову, мама «богатыря». Всего месяц назад в снежногорском роддоме на свет появился Матвей, парень весил больше 5 кг! Столько, уверена чета Тихош, весит счастье.

Мария Тихош, участница фотопроекта, г. Полярный: «Беременность была сложной, а до этого было три неудачных попытки… А имя Матвей переводится как «дар божий», поэтому и решили так назвать».

Автор проекта, в рамках которого семьи смогли запечатлеть свою любовь к друг другу и Отчизне – фотограф Арина Призова. Она признаётся, что идея фотосессии родилась после запроса клиентов. Правнуки и продолжатели военных династий решили так почтить память своих предков-победителей, дедов и прадедов – советских воинов, поэтому работу провели накануне памятной для всей страны даты.

Арина Призова, фотограф, г. Снежногорск: «Чем вдохновляюсь? Я сама из семьи военных, у моей мамы была такая фотосессия, у бабушки была, я тоже хочу такую фотосессию».

Что касается талантов, то Арина, ко всему прочему, вокалистка и автор патриотических песен. Совсем недавно девушка дебютировала с композициями на конкурсе, также посвящённому Дню Победы.