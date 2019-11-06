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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.19 19:30

В ЗАТО Александровск День народного единства отпраздновали традиционным фестивалем «Морошковый край»

Большой концертной программе с национальными песнями и танцами предшествовали выставка прикладного творчества и дегустация блюд народов мира и России.

Край, полный богатств, в том числе духовных. Фестиваль «Морошковый край», организованный в честь Дня народного единства, принял гостей со всей Мурманской области. Участницы клуба «Горница» из Полярных Зорь к празднику подготовились по-особому - развернули уютную мастерскую. Обучают навыкам шитья.

«У нас почти что на каждое торжество, на каждый праздник есть свои новинки - поделки, от которых счастливы и мы, и все окружающие», - отмечает Нина Процак, участница клуба «Горница» (г. Полярные Зори).

В подарок и нам вручают куклу-оберег, которая в пути непременно принесёт удачу. «Подорожница» – одна из русских традиционных тряпичных игрушек. Их делали на каждое важное событие в жизни человека – рождение, крещение, свадьбу.

Основа «Горницы» – это ветераны атомной промышленности, многие годы проработавшие на Кольской АЭС. Алине Яковлевне 80 лет, из которых 43 года она трудилась на благо Заполярья. В руках у неё не спицы и иголки, как у коллег, а томик собственных стихотворений, с которыми поэтесса выиграла ни один десяток Всероссийских конкурсов.

«Я когда работала, то писала ерунду всякую, а когда в Совет ветеранов вовлекли, то я прихожу  и кладу стихотворения на стол», - рассказывает Алина Тюленева, ветеран труда (г. Полярные Зори).

В родном полярнозорьском Центре культуры Алина Тюленева активно ведёт и просветительскую деятельность, воспитывая подрастающее поколение. Работа с детьми и поездки по области не дают женщине стареть.

Но не только выставкой ремёсел может похвастаться фестиваль. Гостей праздника приглашают отведать национальные блюда народов России.

Евгения Кондратюк, участница фестиваля «Морошковый край», волонтёр «Культуры» (г. Заозерск), рассказывает: «Молдавские блюда у нас были. Молдавские и башкирские: чак-чак, который уже закончился, были рогали молдавские, были пирожки с творогом, с картошкой и капустой».

Свои угощения приготовили не только взрослые, но и начинающие повара. Для многих из них – это дебют.

За участие в фестивале наградили всех мастеров прикладного и кулинарного искусств. Яркой нотой праздника стал концерт на сцене Дворца культуры Снежногорска. Для зрителей национальные танцы и песни народов России исполнили коллективы из Александровска, Мурманска, Полярных Зорей, Заозерска, Ловозеро и Видяево.

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