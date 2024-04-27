В ЗАТО Александровск для самых почётных жителей – детей войны – провели выездную диспансеризацию

Местной организации «Дети войны» более 15 лет. Её председатель Людмила Армянинова вспоминает, что изначально в списках общественников числилось 270 человек, родившихся в военные годы, а сегодня на территории Полярного проживают всего полсотни.

Значительная часть участников общества переехала в более тёплые регионы, тем не менее, в таком почтенном возрасте, как никогда, необходимо тщательно следить за своим здоровьем.

Людмила Армянинова, председатель местного отделения организации «Дети войны», г. Полярный: «Надо отметить, что наше поколение крепкое. Много испытаний выпало на нашу долю: холод, голод, разруха, потеря близких и родных людей. Но, видимо, от этого мы такие закалённые, стараемся держаться и сейчас».

Подарок с заботой, а главное, с пользой детям войны подготовили в преддверии праздника Победы медики муниципалитета: выездная диспансеризация включает в себя измерение основных показателей жизнеобеспечения организма.

Марина Харлова, главная медсестра филиала МСЧ №5 ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Провели на месте первый этап диспансеризации: анкетирование, измерение давления, взяли кровь из вены, сделали ЭКГ, измерили сатурацию».

Полвека в Полярном проживает Нелли Власова, женщина ведёт активную общественно-социальную жизнь: участвует, например, в вокальных номерах творческого коллектива и в работе по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. А вот в больницах Нелли Павловна гость нечастый.

Нелли Власова, член местного отделения организации «Дети войны», г. Полярный: «Погодные условия не всегда могут позволить (даже в силу необходимости) посетить медучреждение. Это я говорю о себе, так как мне 79 лет – для меня это проблема. Главная задача, сохранить спокойствие и здоровье».

К слову, проверили медицинские сотрудники и уровень витамина Д в крови пенсионеров. В рамках программы «Витаминизация», инициированной губернатором Андреем Чибисом, детям войны с низким показателем выдали необходимые препараты.