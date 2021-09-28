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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.21 19:30

В ЗАТО Александровск для юнармейцев прошла муниципальная военно-спортивная игра «Зарница»

Она была посвящена 325-летию Российского Военно-морского флота.

Стартовали юнармейцы команды «Пламя» довольно бодро: легко справились с доврачебной помощью и ловко – с метанием гранат. А вот на этапах «Преодоление болота» и сборке-разборке оружия ребята несколько отстали.

Возможно, поэтому пальму первенства в военно-спортивной игре «Зарница», прошедшей на тактической базе Центра допобразования в Белокаменке, команда «Пламя» уступила соперникам – команде «Патриоты»

Всего в муниципальной игре «Зарница» предусмотрено 8 основных этапов и отдельным туром - игра «Борьба за знамя». Её организацию и контроль взяли на себя военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии. Военнослужащие выступили и в качестве инструкторов и судей.

В таком масштабном формате «Зарница» в ЗАТО была организована впервые. Каждая школа трёх городов и населенного пункта Оленья Губа представила по юнармейской команде. Состязание стало продолжением большого проекта, стартовавшего в начале этого учебного года.

СНХ: Галина Чебелева, начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск, «После открытия Дома юнармии, когда показали возможности, мы поставили цель – провести второй этап практического плана, чтобы объединить всех юнармейцев».

В планах специалистов образования сделать игру не просто регулярной, а проводить «Зарницу» дважды в год. Результативность учащиеся уже доказывают. Например, на областном этапе александровцы из школы №1 имени Погодина вырвали победу у более опытных противников, и теперь будут представлять регион на всероссийском уровне.

По сумме баллов за все конкурсы определён победитель – им стала команда школы №2 г. Полярного. На втором месте юнармейцы школы Оленьей Губы, на третьем – учащиеся школы №1 города Полярного.

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