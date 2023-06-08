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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.23 19:30

В ЗАТО Александровск есть люди особенные, работающие не за плату, а во имя победы

Для наших бойцов, участвующих в СВО, девушки шьют одежду и готовят суповые наборы, а ещё - плетут маскировочные сети. Ведь зачастую жизнь зависит от того, насколько ловко удастся скрыть от вражеского глаза технику и место дислокации.

Сегодня тыл, в буквальном смысле, шьёт победу: пока военнослужащие поддерживают хрупкий порядок у рубежей страны, активисты общественных движений стараются обеспечить бойцов одеждой по сезону. Есть и ещё миссия у волонтёров – скрыть технику и самих ребят от глаза врага. А для этого необходимы маскировочные сети. Их плетением также занимаются отряды во многих городах, включая, например, Полярный.

Помощь, подчёркивает куратор местного отделения Анастасия, нужна всегда и совершенно разного характера – от ручного труда до финансовых средств.

Анастасия, куратор волонтёрского движения «Рокот 51» в Полярном: «Нужны, конечно, материалы, потому что всё это мы закупаем на собранные средства. Можно писать, задавать вопросы, приходить учиться – всему научим, всё покажем. Ничего сложного нет».

Сегодня место для плетения есть – зал в распоряжение добровольцев предоставил историко-краеведческий музей Полярного. Некоторые сотрудники учреждения тоже присоединились к созданию сетей. Впрочем, одно другому не мешает. Например, удалось привлечь и увлечь подростков, находящихся на летних каникулах.

Дарина Черепня, волонтёр, г. Полярный: «Не знаю, как это объяснить, но когда вяжешь узелочки, думаешь о хорошем. А когда понимаешь, что это попадет в зону СВО, то становится ещё приятнее».

Сеть закупается стандартная, 3Х3. Это связано с тем, что её удобно разместить в пространстве для максимально быстрой обработки. Можно выбрать и способ плетения: «змейка», «паучки», «галстуки», «гирлянда», «листики». Учитывают при создании изделий и климатические особенности, и время года, под которое создают масксети – белые для зимы, цвета жухлой травы - для осени, даже летняя расцветка делается нескольких вариантов.

Анастасия, куратор волонтёрского движения «Рокот 51» в Полярном: «С помощью маскировки можно добиться того, что дроны не заметят с воздуха технику, блиндажи, окопы. Наша задача – укрыть, прежде всего, людей. Поэтому наши сети – это спасенная жизнь ребят».

Виктория Атаманова и Дарина Черепня, волонтёры, г. Полярный: «Чтобы поскорее всё кончилось, чтобы вернулись домой, в семью, живыми, здоровыми».

Скорость работы зависит от нескольких факторов: количество добровольцев, занятых плетением одной сети, уровня владения техникой связывания лоскутков. В любом случае, вне зависимости от мастерства добровольцев, маскировочные изделия с нетерпением ждут на линии соприкосновения, там, где они могут спасти самое ценное – человеческую жизнь.

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