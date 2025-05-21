В ЗАТО Александровск глава региона посетил ряд социально значимых объектов и ознакомился с ходом реализации работ

Лаборатория, конструкторское бюро и шахматы – с начала этого учебного года воспитанники детского сада в Полярном получают инженерную и экологическую базы. «Уникум Малыш» в дошкольном учреждении открыли благодаря победе в проекте «Арктическая школа», инициированном губернатором.

- Пособия данного комплекта многофункциональны, направлены не только на математическое развитие, но и на инженерное, конструктивное и прочие Оснащение и ремонт в научно-образовательном пространстве глава региона оценил лично. Рабочая поездка в ЗАТО Александровск началась, в том числе, и с поздравлений: школе искусств города воинской славы исполняется 60 лет. Подарок к юбилею, конечно, с пользой – учреждение пополнится новым музыкальным инструментом и, как отмечает руководство школы, лишним для ученического и преподавательского составов точно не будет.

- Много новых преподавателей молодых, к нам едут не только из Мурманской области, но и из других городов.

Эффективно в большом ЗАТО реализуют мероприятия и в рамках национальных проектов. Например, в Доме детского творчества успешно функционирует один из трёх в регионе «IT-кубов»: программно-технического пространства, реализующего шесть образовательных программ в сфере айтитехнологий и робототехники.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества, г. Снежногорск: «С сентября 2025 года у нас обучающихся – физических лиц в ИТ-кубе должно быть не менее 400 человек».

За столь масштабными изменениями и событиями в учреждении дополнительного образования следит и, более того, беспристрастно информирует собственный медиацентр. Здесь юные журналисты получают базовые навыки профессии и пробуют новые форматы. И, кажется, совсем скоро будет готов подскаст с губернатором Мурманской области.

- Решать те задачи, которые перед нами стоят. Поэтому честно, про журналистику не думал, а вот с десятого класса точно знал, что нужно идти на юриста. И этот опыт сильно мне помогает – опыт юридической профессии.

Что касается реновации ЗАТО, то в Александровске продолжают ориентироваться на разработанный ранее трёхлетний план, основной этап которого как раз начался в этом году и продолжится в следующем. Как подчеркивает глава муниципалитета, около 40-45% из запланированного уже реализовано.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Внешне красиво у нас история с фасадами домов получилась, хорошие решения. Но больше меня радует большой объём по инженерной инфраструктуре: большой объём дорог, котельные, по системам водоснабжения, водоотведения. Это важно. Мы, конечно, можем жить в красивом городе, но не дай бог замерзнуть зимой».

Говорили о реновации и с главами других муниципальных образований, включенных в программу. Одобренная Президентом России Владимиром Путиным идея о продлении действия плана до 2030 года теперь нуждается в серьёзном обосновании. Проработка уже начата и до 10 июня, как предполагается, предложения будут сформированы. Финансирование нового плана – 42 млрд рублей, из которых 30 – средства федерального бюджета.

В этом году в Мурманской области запланировано более 70 мероприятий, часть из которых коснётся ЗАТО Александровск и, в частности, развитие сферы воспитания и образования детей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Они настолько живые, классные, эмоциональные, душевные, умные. Хочется сказать спасибо и педагогам, и родителям, потому что этот симбиоз заботы дети чувствуют. И кстати, этот витраж был сделан ученицей вот этой школы. Представляете, это ручная работа. Крайне талантливые дети. И конечно, наша задача сегодня (посмотрели, что делается, что ремонтируется) продолжать работы по стратегическому плану «На Севере - жить» и по программе реновации ЗАТО, которую инициировал наш президент, выделив по 10 млрд в год, а в рамках МАФ продлил до 2030 года. А это значит, что у нас будет больше ресурсов приводить в порядок военные гарнизоны».

Финалом рабочего визита в самое большое ЗАТО Мурманской области стала встреча губернатора с жителями города Гаджиево. Беспокоят гаджиевцев вопросы качества питьевой воды, зафиксировано обращение по поводу качества воды, транспортной доступности, создания комфортной среды для удобства родителей с маленькими детьми.

Жалобы зафиксированы, а часть проблем уже успешно решена, благодаря оперативному вмешательству главы региона.