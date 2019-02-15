В ЗАТО Александровск идёт война со снегом

Решать коммунальные проблемы в ЗАТО Александровск принято вместе. На коммунальный рейд глава муниципалитета приглашает представителей управляющих компаний и подрядных организаций, чтобы провести наглядный разбор скопившихся проблем.

Еженедельно каждую пятницу глава ЗАТО Александровск Семён Кауров вместе с заместителями и представителями управляющих компаний отправляется в рейд, участники которого осматривают проблемные участки в Гаджиево, Полярном, Снежногорске и населённом пункте Оленья Губа.

«Мы надеемся, что в ближайшее время вся спецтехника, которая имеется в подрядной организации, задействована на уборке снега, будем постепенно вывозить его и из дворовых территорий, потому что надо готовиться к паводковому периоду. Не за горами у нас весна, когда талые воды пойдут, и мы можем, в принципе, поплыть. Поэтому самое основное направление сейчас – это уборка и вывоз снега из дворов и с центральных дорог», - определил задачи Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск.

Объём работ для компаний, взявшихся за уборку снега, большой. Отступившие морозы приготовили дорожным службам неприятные сюрпризы в виде снежной каши. И если основные автодороги претензий у администрации и автолюбителей не вызывают, то во дворах ситуация не столь однозначна.

«Снег идёт почти непрерывно, поэтому я бы организацию работ по его уборке оценил бы на три балла, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Но хотелось бы, чтобы оценка была отличная».

Большое ЗАТО - не единственный в Мурманской области муниципалитет, ведущий войну со стихией. И как бы не шутили горожане о том, что зима для коммунальщиков всегда приходит неожиданно, бороться со снегом в Александровске вынуждены совместными усилиями.

До прихода календарной весны осталась пара недель, но северная погода проказничать любит не по календарю. Единственный способ для подрядчиков и управляющих компаний избежать наказаний и штрафов – бросить все силы на уборку территории ЗАТО.