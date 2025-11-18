Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
В ЗАТО Александровск к практической части освоения программы «Герои Севера» приступил участник СВО Дмитрий Батенко

На прошлой неделе к стажировке в администрации ЗАТО Александровск приступил Дмитрий Батенко, он стал одним из тех, кто успешно прошёл отбор на региональную программу «Герои Севера» - проекта по переподготовке участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах власти и предприятиях Мурманской области.

Служить стране и её гражданам участники специальной военной операции учатся не только на передовой, но и в органах государственной власти. В ЗАТО Александровск к практическому модулю в органах муниципальной власти приступил участник программы «Герои Севера» Дмитрий Батенко, который вместе со специалистами администрации решает жилищно-коммунальные вопросы и активно помогает в решении социальных проблем.

На прошлой неделе к стажировке в администрации ЗАТО Александровск приступил Дмитрий Батенко, он стал одним из тех, кто успешно прошёл отбор на региональную программу «Герои Севера» - проекта по переподготовке участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах власти и предприятиях Мурманской области.

Наставником Дмитрия стал глава муниципалитета. Под наблюдением Ильяса Мазитова участник программы «Герой Севера» изучает тонкости муниципального управления.

Поступить на службу в органы исполнительной власти большого ЗАТО стало собственной инициативой ветерана СВО.

Дмитрий Батенко, участник программы «Герои Севера», г. Гаджиево: «Это моё личное желание. Первая практика была в региональном правительстве, теперь захотелось посмотреть, как работают «на земле». Для меня это важно, чтобы в будущем понимать, какие задачи кому распределять и какие цели ставить».

Долго в кабинетах Дмитрий задерживаться не стал. Работа с документами, безусловно, важная часть работы муниципала, но не менее значимая коммуникация с гражданами.

В рамках программы реновации ЗАТО в Александровске капитально отремонтированы или завершаются ремонты в 40 квартирах. После осмотра двух из них в Гаджиеве сформировались только положительные выводы. Совсем скоро своё новое жильё будут обживать минимум двое александровцев или семьи.

Вместе с жилищными инспекторами и комиссией Дмитрий отправился по адресу в Снежногорске: на жалобу пенсионерки о подтёках, которые были вызваны обильными осадками, отреагировали оперативно. Впрочем, решить сложившуюся проблему придётся управляющей компании и самой северянке, так как, вероятно, проблема в аварийном окне. К мнению мужчины в составе комиссии специалисты прислушиваются.

Анна Верховод, муниципальный жилищный инспектор ЗАТО Александровск: «Особенность программы в том, чтобы показать, что мужчина защищает страну, не только приняв присягу и выполняя приказы командира, но и служением народу – северянам, на благо которых мы и трудимся».

Не стесняется ветеран спецоперации задавать и актуальные вопросы для военнослужащих и членов их семей. О них он знает как никто другой, поэтому готов предложить и пути решения возникающих проблем.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Наверное, он стал не «проводником» между властью и народом, а между муниципальной властью и участниками СВО, потому что многие вопросы, о которых мы говорим, я, например, даже не предполагал, что это необходимо».

Две недели практического модуля в администрации ЗАТО Александровск сменятся теоретической часть. Ещё один очный блок ожидает участников программы в феврале.

После завершения переподготовки специалисты смогут полноценно занять места в органах региональной или муниципальной властей.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
