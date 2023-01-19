В ЗАТО Александровск крещенские купания проходили с чаепитием

Окунуться в священную иордань смогли и жители муниципалитетов области. Например, в ЗАТО Александровск к крещенским купаниям были подготовлены две купели – в Снежногорске и Полярном.

Совершенно некрещенские морозы, отметили и православные верующие из большого ЗАТО. Но это не повод спасателям расслабляться, наоборот, подготовка и организация процесса стала даже строже.

Спасатели и специалисты рекомендуют не сразу погружать тело в холодную воду, а перед этим сделать разминку: несколько энергичных махов руками и ногами или совершить небольшую пробежку. Заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко и не нырять. После омовения лучше всего насухо обтереться и надеть сухую одежду.

Елена Терентьева, сотрудница комбината школьного питания ЗАТО Александровск: «Всех желающих обеспечиваем горячим чаем».

Ольга Попова, жительница г. Полярного: «В этом году ещё и с чаем – просто замечательно! Год начался с отличных впечатлений: и ёлка замечательная, и купель отличная, и чай вкусный».

В этом году купели были организованы в двух городах ЗАТО – на озере Арно в Снежногорске и на Торфяном в Полярном. А в Гаджиево лёд оказался недостаточной прочности для полыньи.