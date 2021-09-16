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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.21 19:30

В ЗАТО Александровск многие объекты строительства и благоустройства на текущий момент не завершены, что вызывает особое внимание региональных чиновников

С контрольными проверками они зачастили в муниципалитет. Так, с местными органами самоуправления и подрядчиками пришлось встретиться министру градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Обновление комплекса «Морская душа» в Гаджиево вызывает меньше всего опасений, среди объектов благоустройства большого ЗАТО. Набережную вокруг озера Центральное, прилегающую к нему территорию, сцену Центра творчества и досуга, а также площадь имени Матушкина обещают сделать в срок. К тому же на эти цели регион готов выделить дополнительные средства. На что теперь пойдут деньги, проверили министр градостроительства и благоустройства области и депутаты облдумы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Чтобы окончательно поставить точки, что мы успеваем, что нужно для того, чтобы, как запланировано, сдать этот объект в этом году».

От брусчатки, заявленной в проекте изначально, отказались – и жители выдохнули, пример «Снежного сквера» в Снежногорске, за основу покрытия которого взяли именно плитку, отказался отрицательным. К слову, снежногорцы не получили и не получат обещанных дизайнерами обновления площади и озера. С этим ещё предстоит разобраться региональному Минграду. Что касается дворовых территорий, то задержка в ремонтах дорог, бордюров и тротуаров связана с двумя факторами, поясняют местные власти: вынужденный простой техники из-за поломки машин и отказ асфальтобетонных заводов предоставлять материал в таких скромных количествах.

Сергей Богза, временно исполняющий полномочия главы ЗАТО Александровск: «Все обращают внимание на то, что раздвинута территория, увеличено количество парковочных мест. Дороги готовы под асфальтирование. Где-то дороги подняты, разбежка порядка 60 сантиметров, где-то мы нашли ливневые канализации, которые было решение восстановить».

Вскоре, уверяет временно исполняющий обязанности главы муниципалитета,  работы будут завершены. Это касается и улиц Флотской, Октябрьской в городе судоремонтников, и Душенова в Полярном. А вот как скоро полярнинцы вновь увидят полюбившуюся детскую площадку «Кораблик», пока предсказать сложно, подрядчикам задерживают поставку нужных игровых элементов.

Мост, который жители города воинской славы прозвали «многострадальным», тоже на этапе завершения. Конструкцию осталось заасфальтировать и установить ограждение. К концу сентября пешеходный мост длиною почти в 80 метров смогут перейти первые пешеходы. А вот с благоустройством в овраге вновь придётся подождать.

Тем временем у подрядчиков остаётся не так много времени до первого снега, чтобы завершить все работы и не стать объектом для насмешек у местных жителей.

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