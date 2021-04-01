В ЗАТО Александровск начались репетиции танцев к осеннему офицерскому балу

Событие пройдёт в Мурманске в ноябре. Однако организаторы стараются привлечь пары из военных гарнизонов области. В их числе, например, Полярный и Гаджиево.

Офицерский бал в самом пышном по меркам нашего времени формате, когда дамы подбирают платья и выверяют каждый аксессуар, а кавалеры начищают мундир или готовят к выходу фраки, поразил Эрику. Да так, что девушка не просто захотела участвовать в событии, а стала его куратором в Александровске, тем самым приблизив воплощение мечты ещё на один шаг.

Эрика Савинова, куратор офицерского бала, г. Гаджиево: «Я знаю, что это будет круто. Я уверена на 100%, потому что я люблю танцевать. Вальс – это такой танец, который заряжает. Сейчас я стараюсь как можно большему количеству человек рассказать, потому что у нас мало мероприятий такого плана».

Репетиции будут проходить и в Гаджиево, и в Полярном, заявляют организаторы. И вовсе не обязательно иметь танцевальный опыт или непременно быть военнослужащим.

Татьяна Пучкова, организатор офицерского бала: «Это такая дань традициям – офицерский бал. Но принимать в нём участие, как и тогда, могут все желающие пары».

Первое занятие, как обычно, скорее носит ознакомительный характер: разучивание основных позиций, немного истории бала. Всего участникам придётся изучить порядка 20 различных танцев.

Татьяна Пучкова, организатор офицерского бала: «Во-первых, это подготовка хорошая к этому событию, чтобы каждый участник не боялся туда идти, потому что он знает всё - от этикета до польки и кадрили. Чтобы он уверенно себя чувствовал».

Предусмотрены в рамках репетиций не только практические, но и теоретические уроки. Кавалерам и их дамам расскажут об этикете проведения и обязательном дресс-коде.