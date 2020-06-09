В ЗАТО Александровск началось летнее трудоустройство школьников

О своих первых трудовых днях рассказали юные сотрудники судоремонтного завода Снежногорскка.

Девятиклассница Алёна Худякова получила свою первую трудовую книжку. Теперь официально она работник судоремонтного завода «Нерпа» в четвертом поколении.

Алёна Худякова, школьница: «У меня здесь работали бабушка, прабабушка, прадедушка, дедушка, папа, мама, даже тётя до сих пор работает двадцать с лишним лет».

- Есть вероятность, что ты сюда вернешься?

- Пока не знаю, но, скорее всего, буду.

На вопрос, куда потратишь свою первую заработную плату, Алена ответила без колебаний: «Отдам маме». Девушка во всем помогает родителям, это видно и по качеству её работы. В коллективе освоилась с лёгкостью, тем более, что повезло трудиться вместе с одноклассницей.

Юлия Сташкова, школьница: «Скучно дома сидеть, тем более, хочется подзаработать».

Юлия тоже на завод попала не случайно, очень просила помочь с трудоустройством папу, который сдался под натиском упорства дочери.

Дмитрий Сташков, папа, мастер блока производственных котельных СРЗ «Нерпа»: «Пока впечатлений мало, сегодня будет побольше. Сегодня поводил её по цеху, показал, что где крутится-вертится».

И если Юля держит в секрете цели своего первого заработка, то Виталий, коллега из соседнего цеха, с удовольствием рассказал, что деньги уйдут на покупку компьютерного оборудования, ведь в будущем юноша видит себя программистом. А пока делится впечатлениями о первых трудовых буднях.

Виталий Ефременко, школьник: «Первой работой была переборка кронштейнов для крепления труб в подлодках и на кораблях».

Мама Ольга одобряет решения сына, уверена, что труд идёт только на пользу ребёнку – парень дышит свежим воздухом и развивается физически.

Ольга Шмелёва, мама, начальник бюро сварки СРЗ «Нерпа»: «Устает. Не то, чтобы трудно, просто пока непривычно. Не привыкли к физическому труду, в школе сидят за партой, а на работе надо работать – не спрячешься. Дают задание, выполняешь, отчитываешься, идёшь домой».

А в четвертом цехе у Александра задание повышенной сложности – к осени необходимо собрать урожай смородины, поэтому важно именно сейчас начать заботу о кустарниках. В перерывах можно и заглянуть к старшим, чтобы узнать, как делают детали для государственных заказов.

Александр Жидков, школьник: «Тут большие краны, лодки, много цехов».

Татьяна Нагаева, заведующая хозяйством административно-хозяйственного отдела СРЗ «Нерпа»: «Что мне нравится в ребятах, так это их стремление, желание работать».

Наставница ещё одной «пчёлки» не нарадуется новой помощнице, руки лишними не будут, тем более, что территория завода необъятная.

Алёна тарасова, школьница: «Мне пока нравится, работа не очень сложная».

Завершилась лишь первая трудовая неделя для подростков. Летнее трудоустройство – это одно из многочисленных направлений профориентационной деятельности «Нерпы»

Владимир Ананьев, заместитель директора по работе с персоналом СРЗ «Нерпа»: «Когда поднимаешь трудовую книжку ныне работающих специалистов, видишь первую запись на заводе, то понимаешь, что эта программа необходима. Эта программа является частью профориентационной работы, в первую очередь».

Школьники по законодательству работают от двух с половиной до четырёх часов в день. Также юные заводчане получают талоны на бесплатное питание в столовой, а в конце месяца получат около 12 тысяч рублей.