В ЗАТО Александровск назначили наказание бывшему инспектору дорожного движения

В ЗАТО Александровск завершилось уголовное дело, к которому привело желание сотрудницы контрольно-надзорного органа провести незаконный больничный день.

Согласно статье Уголовного кодекса, за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, может быть предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

В своём противозаконном действии женщина раскаялась. Обстоятельства суд учёл это. Также мягкому наказанию способствовало наличие у инспектора несовершеннолетнего ребёнка.

Решением суда было назначено наказание с применением статьи в виде штрафа размером 15000 рублей.