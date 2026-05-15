В ЗАТО Александровск обновляют молодёжное пространство и помещения семейных клубов

Сейчас в здании Центра молодёжи в Снежногорске идут работы по утеплению фасада и внутренней отделки помещений.

Дом для волонтёрских объединений и семейных клубов – одно из исторических зданий города, получившее название «Роза ветров». В настоящее время в нём проходит большой этап капитального ремонта. Отделение центра молодёжи Снежногорска давно требовало внимания.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Розу ветров» ремонтируем по программе реновации ЗАТО, необходимость назрела уже давно. Во-первых, у нас протекала кровля и портились помещения. Электрообогрев оказался неэффективным – здание промерзало».

Система отопления в здании теперь будет аналогичной с работой батарей в многоквартирных домах. Конечно, сами радиаторы современные и менее габаритные. Теплоснабжением обеспечат два этажа - это около 10 рабочих кабинетов, два больших зала для проведения мероприятий с зонами для игр и собраний, и пространство «СОПКИ», открывшееся на базе Центра молодёжи в 2022 году.

Работы ведутся согласно графику, специалисты работают поэтапно. Они уже заменили электросети и приступили к внутренней отделке.

Владимир Пачколин, подрядчик: «Выполнили огромный комплекс демонтажных работ. Привезли ступени, ждём хорошей погоды, чтобы температурный режим позволял на улице работать».

Выполнено утепление фасада, в течение пары недель его зашьют.

Облагородят и территорию вокруг учреждения, все материалы закуплены. Сдать готовый объект планируют в конце летнего сезона.