В ЗАТО Александровск открылись «Точки роста» в страну знаний для всех школьников

В образовательных учреждениях ЗАТО Александровск создали ещё несколько «Точек роста» - аудиторий с оборудованием для глубокого и детального изучения школьных предметов. В этом году по три кабинета в школах Полярного и населенного пункта Оленья Губа попали в федеральную программу.

Итоги проделанной за летний период работы старшеклассники смогут оценить на ближайших занятиях по биологии, физике и химии. Необычный для школы стиль, конечно, сразу вызвал у ребят восторг.

Бурлят Нурмагомедова руководитель Центра образования «Точка роста» школы №280 им. Дениса Опарина, н.п. Оленья Губа: «Решили, что кабинет биологии, имеющий экологическое направление, будет в зелёных тонах, физики – в оранжевых, а класс химии, так как дети работают с реактивами, выкрашен в сиреневые цвета».

Для дополнительных, то есть внеурочных, занятий естественными науками в школе №1 имени Погодина уже разработаны и утверждены образовательные программы. Они тоже будут реализованы в «Точках роста» и позволят детям больше времени отдавать проектной и исследовательской деятельностям, при этом, не отнимая свободного времени дома. Педагоги даже прошли курсы подготовки для работы в новых образовательных центрах.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Наши педагоги готовы вести эту деятельность, чтобы дети смогли не только теоретически применять свои знания, но и практически проводить опыты, эксперименты. Это будет очень интересная деятельность, в которую будут вовлечены не только учащиеся одной школы, но и всего города».

Учреждение, к слову, начинает подготовку спортсменов к сдаче норм ГТО. В рамках ещё одного федерального проекта на территории школы появилась специальная спортивная площадка, оснащенная турниками, тренажёрами и снарядами. Заниматься здесь могут не только школьники, но и все жители города воинской славы.