В ЗАТО Александровск открылось образовательное пространство «Уникум.Малыш»

Одновременно обновились и детские площадки для детей профильных групп.

Как устроен мир, Вероника Гурьева и её одногруппники, могут узнать, не открывая энциклопедий и не покидая стен своего детского сада. Наглядные материалы и специальное оборудование позволяют малышам детально разглядеть, например, класс «Насекомые», вплоть до их клеточного строения. Материалы не биологического происхождения, это цифровой аналог, который позволяет ребёнку познакомиться с биологией.

Вероника Гурьева, воспитанница детского сада №13 «Ромашка», г. Полярный: «У меня микроскоп и я рассматриваю лапку мухи. Я бы хотела изучить химию, потому что здорово делать всякие средства».

Опыты и эксперименты также входят в новую образовательную программу детского сада №13 Полярного, ведь благодаря недавно открытому пространству и его оснащению дети могут влюбиться в науку с раннего возраста.

Виктория Гурьева, мама воспитанницы детского сада №13 «Ромашка», г. Полярный: «Детки развиваются, становятся более современными, когда им предоставляют современные залы, студии, проекты, игры. Они с большим интересом познают мир и идут в сад. Они уже понимают, кем хотят быть: эколёнком, докторёнком… Много закладывается в саду – и это здорово!».

«Уникум.Малыш» - проект, реализованный в рамках программы «Арктическая школа». Это одно из пяти первых пространств, открытых на базе дошкольных учреждений в Мурманской области. Педагоги постарались расставить акценты на востребованных науках: естественной и технической направленности.

Помимо стандартных шашек и шахмат закуплены в «Уникум» и цифровые микроскопы, наборы для STEM-математики, игровая панель с более чем двумя сотнями игр, рассчитанных и на развитие детей с особенностями здоровья. А интерактивная географическая карта Мурманской области поможет воспитанникам узнать о флоре и фауне, основных достопримечательностях региона. Такой фокус при выборе направлений не случаен – многие ребята детского сада «Ромашка» посещают профильные группы.

Елена Смирнова, заведующая детским садом №13 «Ромашка», г. Полярный: «Наши дети – юные инженеры. Они имеют уникальную возможность заниматься в технопарке «КвантоЛаб» на базе 10-го СРЗ. Наши юные докторята взаимодействуют со школьниками профильного медицинского класса гимназии, а также биологического класса школы №2. А эколята занимаются в теплицах на безе Центра допобразования».

Профориентационной работой занимаются и другие дошкольные учреждения ЗАТО Александровск. Так, в Гаджиево над группами малышей шефствуют сотрудники медицинской санитарной части, Госавтоинспекции и МЧС. Давно назревала идея создать такие игровые пространства, которые помогли бы малышам поближе познакомиться с профессиями и даже примерить на роль того или иного специалиста.

Елена Коляда, воспитатель детского сада №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Юные микробиологи очень любят играть в сюжетно-ролевые игры. Для этого у нас есть возможности: больница, автобус, магазин, пост ДПС, где дети могут реализовать все свои фантазии».

Запрос, подчеркивают педагоги, на развитие в детях профессиональных компетенций был и от родителей: решение об обновлении элементов площадки принималось с их согласия. Формы дополнены играми и счётами, развивающими моторику и логику. У детской площадки появилось даже своё особенное название.

Анна Анишина, и.о. заведующей детским садом №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Мы решили организовать на прогулочных площадках «Город мастеров», где дети могут познакомиться с различными профессиями».

Яркие и безопасные локации размещены на площадке в соответствии с возрастом: группы теперь не просто выходят на прогулку, здесь продолжается образовательный процесс, конечно, в самой простой и понятной для детей форме – игровой.