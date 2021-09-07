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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30

В ЗАТО Александровск открылся Дом Юнармии

Он станет точкой притяжения для всех последователей юнармейского движения из городов Полярного, Гаджиево, Снежногорска и населенного пункта Оленья Губа. Уже сейчас Юнармия большого ЗАТО насчитывает порядка восьмисот школьников.

Юнармеец Даниил Анцифировер преуспевает не только в учёбе и строевой подготовке. В свободное время школьник предпочитает изучать историю весьма необычным способом – созданием макетов техники из картона и бумаги.

Даниил Анциферов, юнармеец: «Например, макет военного аэродрома. После создания истребителя «Мустанг Спид файер» мы с другом решились на создание аэродрома. Но это не какой-то конкретный, а фантазийный проект».

Конструирование самолётов, кораблей и машин развивает пространственное мышление и фантазию. Как, в прочем, и графический дизайн, уверена юнармеец другой школы Валерия Законова. Год девушка посещает «Квантолаб», базирующийся на 10-ом СРЗ.

Валерия Законова, юнармеец: «Там я занимаюсь графическим дизайном в разных редакторах. Мне это нравится, очень расслабляет, снимает стресс после уроков, когда ты устал. Сидишь, рисуешь что-то, обводишь».

Рисунками дело не ограничивается, пояснила Лера. Проработанную деталь выводят для печати на 3Д-принтере. Благодаря такой технологии ребята создают и макеты кораблей, и отдельные элементы техники, и сувенирную продукцию. Теперь делится своими творческими, интеллектуальными и спортивными увлечениями, а главное, обмениваться бесценным опытом в военно-патриотической сфере юнармейцам станет куда проще – на базе Центра дополнительного образования Полярного торжественно открыли Дом Юнармии.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации РФ: «Это очень важно, когда дети постигают и узнают азы не только военной техники, а становятся при этом настоящими патриотами. Потому что те программы, которые есть у юнармейцев Заполярья, они как раз направлены на разностороннее развитие личности».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Как бы там ни было, сейчас век цифровизации: очень много поступает негативной информации, дети подвержены различному влиянию. И очень важно, чтобы наши молодые, неокрепшие личности воспитать, показать им, по какому пути оптимально идти, сохранить традиции».

Во время церемонии открытия полярнинского Дома Юнармии гостям и школьникам представили площадки с наглядным материалом. Заинтересовала ребят выставка военного обмундирования, боевого оружия и припасов. Экспозиция появилась благодаря поддержке военных.

Лариса Михайлова, директор Центра дополнительного образования, г. Полярный: «Дом Юнармии будет работать и при поддержки сил Северного флота, потому что вместе с Кольской флотилией мы едины и непобедимы».

Шефские связи между военнослужащими гарнизонов и образовательными учреждениями в большом ЗАТО невероятно крепки. Офицеры нередкие гости на классных часах и праздничных вечерах в школах и детских садах, а обучающиеся с нетерпением ждут экскурсий на подводные лодки, корабли и музеи структур Северного флота.

Алмаз Биктимеров, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области: «Могу сказать, что этот Дом Юнармии пример того, как надо работать, как надо взаимодействовать с силовыми ведомствами, с Северным флотом, с Министерством обороны и т.д. Связка всех этих компонентов дала такой результат – мощный, хороший, красивый».

В октябре руководители региональной Юнармии планируют провести  учебно-методическое мероприятие в новом полярнинском Доме Юнармии для распространения положительного опыта работы. Пригласить планируется всех начальников местных штабов общественного движения из 17 муниципалитетов и представителей управлений образования.

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