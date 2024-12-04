В ЗАТО Александровск отметили самых талантливых, целеустремленных, спортивных, активных учащихся образовательных учреждений

Стипендия главы муниципалитета - это подтверждение многолетнего труда школьников, их родителей и педагогов.

На сцену за стипендией главы ЗАТО Александровск вместе с полусотней лучших ребят поднимается Виктория Мещерякова. К успеху лауреат, пожалуй, как и каждый из присутствующих в зале школьников, шла долгие годы - оттачивала навыки изобразительного искусства. Однако, без некоторых особых качеств высоких наград не достичь, уверена юная художница.

Виктория Мещерякова, стипендиат Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Нужно трудиться и любить то, что ты делаешь».

Лауреат стипендии главы муниципалитета отмечена за талант. Её художественные произведения не раз занимали призовые места на престижных конкурсах и становились частью выставок.

Но награждаемым можно стать и в других сферах. Например, Настю Скобелкину из Гаджиево отличают за доброе сердце и стремление приносить пользу обществу.

Анастасия Скобелкина, стипендиат Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Гаджиево: «Нужно помогать людям и проявлять к этому желание, тогда всё остальное к вам приложится».

Номинаций, в которых отметили юных александровцев, по традиции – пять. Высшей формой поощрения уже несколько лет остаётся категория «Успех» - её основу составляют ребята, которых можно назвать примером для подражания, те, кто старается преуспеть и делает это блестяще во всём - школьной, общественной, научной, творческой и спортивной сферах. Соответственно, и денежное вознаграждение у пятерки лучших из лучших в два раза больше.

- Я хочу сказать вам такие слова: «Спасибо! Спасибо за то, что вы есть: за ваши стремления, за ваши успехи. Пусть эта премия будет небольшим подтверждением вашего успеха. Почему спасибо? Потому что вы - наше будущее. Как бы не избито это звучало, но именно вы будете формировать нашу страну, когда мы будем уже пожилыми, вы будете жить лучше».

Стипендия единовременная и именная - для многих она станет подспорьем в осуществлении маленькой, но важной мечты. Например, для поездок на соревнования и состязания, покупки необходимого для победы инвентаря.

Антон Николаев, стипендиат детско-юношеской спортивной школы, г. Снежногорск: «В этом году занял призовое место на Первенстве Северо-Запада, также в Питере выступал, где занял первое место».

Церемония награждения стипендиатов – традиция ЗАТО Александровск, которой несколько десятков лет. Для школьников это подтверждение правильности выбора сферы деятельности и стартовая площадка для новых открытий, для педагогов и родителей – повод для гордости, часть истории семьи и образовательного учреждения.