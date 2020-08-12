В ЗАТО Александровск почтили память экипажа подлодки «Курск»

В ЗАТО Александровск митинг состоялся у памятника погибшим подводникам.

Трагедия, случившаяся на атомном крейсере «Курск» коснулась многих жителей большого ЗАТО. Полярный, Снежногорск и Гаджиево тесно связаны с подводным флотом. К тому же страшная авария августа 2000 года оборвала жизнь снежногорца Дениса Кириченко. Его гибель стала личной трагедией для педагогов школы № 266, в которой он учился.

После торжественного митинга его участники возложили к подножию мемориала цветы.