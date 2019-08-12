В ЗАТО Александровск почтили память моряков-подводников АПРК «Курск»

Митинги памяти и скорби прошли и в других муниципалитетах Мурманской области. Жители самого большого ЗАТО почтили память погибших моряков-подводников минутой молчания.

В ЗАТО Александровск памятные мероприятия прошли в городе воинской славы Полярном у мемориала морякам, погибшим на подводной лодке К-19.

– Каждый год мы приходим к мемориалам подводникам, понимая, что пока мы помним своих героев – они живут в наших сердцах. А память о той трагедии нужна и тем, кто сейчас выполняет боевые задачи в море, чтобы моряки знали – их ратный труд, их героические дела на благо Отечества будут оценены по достоинству, - отметил Владимир Мищенко, первый вице-спикер Мурманской облдумы.

ЗАТО Александровск трагические события 19-летней давности коснулись напрямую - сюда на утилизацию доставили атомную субмарину.

Венки и цветы полярнинцы возложили к мемориальному комплексу лодки К-19.

«ЗАТО Александровск внёс огромную лепту в это. Моряки Кольской флотилии, подводных сил Краснознамённого Северного флота обеспечивали подъём корабля. Завод «Нерпа» стал последней площадкой, на которой «Курск» был разрезан… Вечная память морякам-подводникам», - сказал глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров.

Снежногорцы почтили память Дениса Кириченко, члена экипажа «Курска» лейтенанта, окончившего школу в городе судоремонтников. Здесь установлена мемориальная доска подводнику, каждый год горожане приносят к ней цветы.