В ЗАТО Александровск подвели итоги муниципального этапа ежегодного конкурса «Семья года»

12 творческих, спортивных, молодых и многодетных семей представили свои достижения и рассказали об увлечениях, а также о традициях и культуре, которые взрослые прививают своим детям.

В Год семьи 12 визитных карточек и портфолио подали для участия в традиционном конкурсе в ЗАТО Александровск. «Семью года» определяют в нескольких номинациях: спортивная, многодетная, творческая, молодая, золотая и других.

Участие, помимо александровцев, в муниципальном этапе могут принимать также жители Видяево и Заозерска – эти города входят в зону работы Снежногорского центра социальной поддержки населения, специалисты которого курируют семейное состязание.

Несмотря на разницу в культурах, хобби, образе жизни северных семей, все они одинаково любят, ценят и заботятся друг о друге, отмечает жюри. Сейчас документы и конкурсные работы победителей муниципального этапа передаются для участия в областном испытании. Далее лучшие семьи региона представят Мурманскую область на всероссийском уровне.

Надежда Матвеева, начальник отдела Снежногорского районного центра социальной поддержки населения, г. Снежногорск: «В каждой работе вложена частичка души и сердца всей семьи: каждого участника, члена семьи, каждого ребенка, даже самого маленького».