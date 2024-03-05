В ЗАТО Александровск подвели итоги муниципального этапа конкурса профмастерства педагогических работников

Традиционно за звание абсолютного победителя боролись учителя, воспитатели, дефектологи и впервые – советники по воспитательной работе.

С минуты на минуту ЗАТО Александровск узнает имя педагога, ставшего победителем в традиционном конкурсе профессионального мастерства. Пока шестеро финалистов равны: никто не знает, какие баллы выставили судьи на последних испытаниях.

Дефектолог Софья Ланцева оглядывается на пройденный путь, для неё маленькие победы совершаются тогда, когда дети преодолевают свои речевые проблемы. А наибольшего успеха в конкурсе Софья достигла, преодолев, на её взгляд, самую сложную ступень состязания.

Софья Ланцева, учитель-дефектолог детского сада №1 «Семицветик», г. Гаджиево: «Открытый урок. Дело в том, что я работаю с детками с особенностями и я уже знаю, как организовать с ними занятие, а здесь неизвестность. Это было самое сложное для меня».

Если имена шести лидеров в номинациях были известны уже ко второму этапу состязания, то имя и фамилию абсолютного победителя до последнего момента держали в строгом секрете. И вот, в торжественной обстановке на главной сцене Снежногорска переходящий кубок с символично парящей птицей достался советнику по воспитательной работе Марии Чебыкиной.

Мария Чебыкина, советник директора по воспитательной работе школы №2, г. Полярный: «Всё было сложно, подготовка была очень скрупулёзная, приходилось продумывать каждую мелочь, чтобы испытания были хороши и полезны именно для детей. Мы - советники работаем с детьми, а новая философия по воспитанию – все дела».

Впервые в рамках конкурса профмастерства в числе участников были заявлены советники, кроме того конкусрантам пришлось проходить испытание, которого у предшественников не было. Впрочем, как отмечают судьи, с посланием к педагогическому сообществу все конкурсанты справились отлично.

Елизавета Зламан, председатель жюри конкурса профессионального мастерства педагогических работников ЗАТО Александровск: «Это настолько было яркое, интересное состязание, когда каждый обращался с теми проблемами, которые у него внутри, при этом находил методы, которыми можно выйти. Это было прекрасно».

От глаз жюри скрыты были и волнение, с которым успешно справлялись участники, и моменты серьёзной подготовки – работа с командой поддержки, ночные часы за компьютером. Это как раз и стало непростым для победителя в номинации «Воспитатель года» Нины Лабутиной.

Нина Лабутина, музыкальный руководитель детского сада №1 «Сказка», г. Полярный: «Самое сложное – нехватка времени, потому что работу никто не отменял. Нужно было и работать, и готовиться к конкурсу в свободное время. Но было очень интересно участвовать в конкурсе».

Но и это только часть пути к большой победе. Всех лидеров номинаций ждёт региональный этап профильных профессиональных конкурсов, один из них стартует в Мурманске уже на следующей неделе.