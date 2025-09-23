В ЗАТО Александровск подвели итоги пятой трудовой четверти

Уже традицией стало проводить церемонию награждения самых ответственных школьников, работавших на предприятиях муниципалитета во время летних каникул.

Первый школьный день для юной жительницы Полярного Таисии Сидоровой стал праздничным вдвойне: она не только увидела школьных друзей, но и с большой гордостью отмечала, как учащиеся приступают к урокам в аудиториях, которые в летний период она своими руками красила, мыла и готовила ко встрече с детьми и учителями. Опыт работы, признаётся девушка, получила впервые, но уже думает о том, куда трудоустроиться следующим летом.

Таисия Сидорова, учащаяся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Деньги даются нелегко. В мои обязанности входила мойка полов, окон, выносила мусор, подготавливала школу к новому учебному году. Я была рада, что школьники войдут в чистую школу».

В отличие от Таисии, Данила в летние месяцы работает не в первый раз. Сознательно выбирал место для трудоустройства – им стал судоремонтный завод, на котором много лет трудятся папа и мама старшеклассника. Общих тем за семейным ужином, отмечает юноша, стало значительно больше.

Данила Валевахин, учащийся школы №266, г. Снежногорск: «Я хотел побольше узнать о профессии родителей, чем они помогают стране, прежде всего. Я зарплату не тратил, оставил на накопления, потому что в наше время деньги всегда нужны».

Нелегко променять заслуженный отдых на жёсткую трудовую дисциплину, но именно такие меры помогают школьникам осознать ценность денег. Кроме того, подростки расширяют свой кругозор, прикасаются к рабочим специальностям и подмечают не только профессиональные, но и человеческие качества своих старших коллег и наставников.

Людмила Макарчук, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Александровск: «Эти дети получают первые навыки в трудоустройстве, знакомятся с профессиями не понаслышке, учатся ценить труд. Жители ЗАТО благодарны им за то, что в летний период города становятся намного чище».

Уже традиционно осенью в ЗАТО Александровск подводят итоги пятой трудовой четверти: ребят, которые ответственно подошли к своим обязанностям, отметили благодарностями главы муниципалитета.