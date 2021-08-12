В ЗАТО Александровск помнят героев АПЛ «Курск»

Почтили память отважных героев «Курска» и в муниципалитетах региона. В ЗАТО Александровск учился один из членов экипажа подводной лодки – Денис Кириченко. Около родной школы старшего лейтенанта прошёл траурный митинг.

На мемориальной доске у родной школы старшего лейтенанта Дениса Кириченко всегда лежат свежие цветы. Больше 20 лет назад он вместе с экипажем субмарины «Курск» ушёл в последний поход. Многие помнят, как во время трагедии в Баренцевом море всей страной часами стояли перед телевизорами и радиоприёмниками, ожидая известий. Увы, они стали трагическими. Но своего героя школа не забудет.

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Мы чтим всегда память Дениса Кириченко. У нас есть парта с его именем, в день рождения его обязательно проводим линейки торжественные. И для нас он всегда живой».

А на судоремонтном предприятии «Нерпа» незаживающей раной стали дни, когда «Курск» пришёл на завод для дальнейшей утилизации.

Марианна Торопова, работник СРЗ «Нерпа», депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В первые моменты, когда пришлось заходить на корабль, было страшно, жутко, потому что мы натыкались на человеческие останки. И на «Нерпе» была найдена одна из записок, оставленная экипажем».

После этих сложнейших операций не выдержало и сердце директора предприятия Павла Стеблина. Заводчане называют его 120-й жертвой «Курска».