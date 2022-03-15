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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.22 19:30

В ЗАТО Александровск после двухгодичного перерыва состоялось Первенство по картингу

Привычную снежногорскую трассу сменили на стадион Полярного, а вот среди участников лица знакомые – пилоты из большого ЗАТО, Кандалакши и Полярных Зорей.

Однажды юному жителю Полярных Зорь Яромиру посчастливилось стать зрителем соревнований по картингу в Кандалакше. С тех пор мальчик загорелся мечтой водить болид. Родители противиться увлечению не стали – теперь возят ребёнка на тренировки в соседний город. А для этих состязаний и вовсе пришлось преодолеть больше 200 километров, чтобы Ярик смог показать своё мастерство.

Яромир Прокопьев, картингист, г. Полярные Зори: «Надо хорошо всё продумать, усиленно готовиться, потому что, если что-нибудь сломается, то это всё».

Машина не подвела, но к финишу  Ярик всё же пришёл вторым. Фортуна улыбнулась полярнинцу Матвею Марусиченко, который стал победителем соревнований в классе «Мини». К слову, пилот для тренировок тоже ездит в другой город.

60 км/ч – такова максимальная скорость, набираемая картом Матвея, но в сегодняшних гонках ставка была сделана на другое.

Матвей Марусеченко, картингист, г. Полярный: «На машину свою, которая недавно сломалась, мне придётся рассчитывать только на неё и на себя».

За соперниками тоже стоит следить, признаётся снежногорец Никита Слободян. Это ещё один залог успеха в любых соревнованиях.

Никита Слободян, картингист, г. Снежногорск: «Где они набирают скорость, как входят в поворот, чтобы понимать траекторию обгона».

Такой подход обеспечил Никите победное место в классе «Кадет».

Всего 20 спортсменов Мурманской области вышли на старт в Полярном. Место для ежегодного состязания, которое организует Дом детского творчества Снежногорска, не совсем привычное. Пока домашний стадион на затяжном ремонте, приняла гонщиков территория Кольской флотилии разнородных сил: обеспечила и трассой, и угощениями.

Сергей Телегин, судья на трассе соревнований по картингу, г. Снежногорск: «Кольская флотилия РС славится своим хлебосольством. При всех мероприятиях и соревнованиях, в которых они участвуют на правах организаторов, они всегда угощают участников и гостей флотской кашей и чаем».

Ирина Телегина, руководитель гонки, г. Снежногорск: «Сейчас нам позволено тренироваться на площади ДК «Современник». Её нам выделил Центр технического творчества, это наши партнёры. Но было бы хорошо, если ремонт стадиона был закончен, чтобы появилась возможность детям там тренироваться».

Благоволила картингистам в день Первенства и погода.

Из минусов, отмечают спортсмены, гололёд, который особенно сказывается на манёврах при поворотах. Так и с трассы недолго сойти.

Сергей Телегин, судья на трассе соревнований по картингу, г. Снежногорск: «Ошибки пилотирования пусть останутся между тренером и пилотом. Задача судей – обеспечить безопасность соревнований, чтобы не было столкновений и никому не нужных травм».

По итогам открытого Первенства по картингу жюри определило победителей и призёров в личном и в командном зачётах. Командой-чемпионами вновь стали снежногорцы.

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