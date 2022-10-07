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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.22 19:30

В ЗАТО Александровск поздравляли учителей и преподавателей

Тамара Мединцева, учитель начальных классов школы №269, г. Снежногорск: «Это моя давняя мечта. Я шла к ней: получила образование, и наконец, с силами, с энергией, я готова передавать знания детям».

Необычных робоживотных и другие модели юные инженеры 279-й гаджиевской школы собирают в рамках подготовки к региональным состязаниям. У соперников сложные с точки зрения конструкции механизмы, оплошать просто нельзя. Вот ребята и изобретают, устраняют ошибки, задают параметры, что называется, и днём, и ночью.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Три года назад мы выиграли грант «Три Д моделирование и робототехника». В рамках этого гранта мы закупили оборудование и оснащение, которое теперь активно используем».

А вот сама аудитория значительно преобразилась этим летом благодаря проекту «Точка роста». Удалось учреждению в рамках реализации проекта докупить для робототехников и другое необходимое для правильной работы моделей компьютерное обеспечение. Ведь у каждого из роботов есть определённые цели и задачи – то, ради чего дети кропотливо перекраивали, соединяли и совершенствовали свои машины.

Дмитрий Степанов, учитель информатики школы №276, г. Гаджиево: «Есть задачи: это транспортировка, перемещение объектов и общение с себе подобными. Есть ещё развитие искусственного интеллекта, но это мы на будущее оставляем».

За молодыми будущее, так считают руководители школ, с удовольствием принимая в коллектив новых педагогов. В ЗАТО Александровск успешно работает программа «Земский учитель», благодаря которой образовательные учреждения утоляют свой кадровый голод. Однако Тамара Вячеславовна на Север приехала не в погоне за прибылью, а исключительно из любви к профессии.

Тамара Мединцева, учитель начальных классов школы №269, г. Снежногорск: «Это моя давняя мечта. Я шла к ней: получила образование, и наконец, с силами, с энергией, я готова передавать знания детям».

В этом году после вынужденных перерывов педагоги возвращаются к традиции праздновать профессиональный праздник в торжественной обстановке с возможностью поприветствовать и поздравить коллег со всего муниципалитета. На сцене Дворца культуры Снежногорска преподавателей отметили почётными грамотами и благодарственными письмами.

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