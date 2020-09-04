«Морошковое настроение» - яркий конкурс телеканала «Арктик-ТВ» и кафе-лавки «Морошка»5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.20 19:30

В ЗАТО Александровск применяются технологии, позволяющие выполнять ремонт при любых погодных условиях

В муниципалитетах завершается сезон ремонтных работ: к сдаче готовятся дороги, дворы и дома. Однако возникают и трудности, например, когда подрядчики не справляются с поставленной задачей.

Для проверки толщины уложенного асфальтного покрытия на дорогах Снежногорска специалисты отдела капитального строительства берут пробы, так называемые  керны. Такой экспертизе подвергаются все участки, на которых в этом году был выполнен ремонт. А это ни много ни мало более 30 тысяч квадратных метров полотна на территории всего Александровска.

Проверку качества пройдут и тротуары. Здесь работ ещё много: впереди затирка швов на бордюрах, отсыпка околотротуарной зоны и установка ограждений.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «Вы видите, что работы идут, но подрядчик подвёл нас со сроками. Соответственно, по окончанию работ будут применены штрафные санкции. Работы медленно, но идут, надеемся, что мы уложимся до конца сентября».

Если работы на придомовых территориях (расширение парковок, укладка тротуаров и ямочный ремонт) реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», то ремонт кровель домов – за счёт средств Фонда капитального ремонта. В Снежногорске заканчивают обновление последней запланированной на этот сезон крыши многоэтажки. Кровля снимается частями, обрабатывается каждый участок, а в завершении, уже готовую поверхность облицовывают шифером и заливают финишным покрытием.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «Если граждане переживают, что их затопит, то напрасно. Никаких протечек во время ремонта не будет, потому что применяется технология, позволяющая выполнять ремонт при любых погодных условиях».

На следующей неделе начнётся установка мусорных урн и скамеек в общественных зонах большого ЗАТО. О такой необходимости жители не раз говорили на встречах с администрацией муниципалитета.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Ирина
03.09.20 18:05
Сначала сажают, потом вырубают и опять сажают, чтобы потом вырубить.Бесполезный труд
Комментарий к новости:5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»
Павел Александрович
03.09.20 11:10
Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
Комментарий к новости:Кольскую набережную украсит скульптура кита
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Россия без террора: Завербованные смертью». Документальный цикл (12+)22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Доходы населения в Мурманской области в первом полугодии выросли на 2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 29 копеек, евро – почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Выпускники лучших вузов страны выбирают работу на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 672 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика