В ЗАТО Александровск применяются технологии, позволяющие выполнять ремонт при любых погодных условиях

В муниципалитетах завершается сезон ремонтных работ: к сдаче готовятся дороги, дворы и дома. Однако возникают и трудности, например, когда подрядчики не справляются с поставленной задачей.

Для проверки толщины уложенного асфальтного покрытия на дорогах Снежногорска специалисты отдела капитального строительства берут пробы, так называемые керны. Такой экспертизе подвергаются все участки, на которых в этом году был выполнен ремонт. А это ни много ни мало более 30 тысяч квадратных метров полотна на территории всего Александровска.

Проверку качества пройдут и тротуары. Здесь работ ещё много: впереди затирка швов на бордюрах, отсыпка околотротуарной зоны и установка ограждений.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «Вы видите, что работы идут, но подрядчик подвёл нас со сроками. Соответственно, по окончанию работ будут применены штрафные санкции. Работы медленно, но идут, надеемся, что мы уложимся до конца сентября».

Если работы на придомовых территориях (расширение парковок, укладка тротуаров и ямочный ремонт) реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», то ремонт кровель домов – за счёт средств Фонда капитального ремонта. В Снежногорске заканчивают обновление последней запланированной на этот сезон крыши многоэтажки. Кровля снимается частями, обрабатывается каждый участок, а в завершении, уже готовую поверхность облицовывают шифером и заливают финишным покрытием.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «Если граждане переживают, что их затопит, то напрасно. Никаких протечек во время ремонта не будет, потому что применяется технология, позволяющая выполнять ремонт при любых погодных условиях».

На следующей неделе начнётся установка мусорных урн и скамеек в общественных зонах большого ЗАТО. О такой необходимости жители не раз говорили на встречах с администрацией муниципалитета.