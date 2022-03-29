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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.22 19:30

В ЗАТО Александровск продолжает работать программа по переселению северян по жилищному сертификату

Специалисты отмечают, что между переездом из районов Крайнего Севера и из закрытого муниципалитета есть определенные отличия: они закреплены в действующем законодательстве.

Сергей и Ирина Шевчук прожили в городе подводников Гаджиево более 30 лет. Ещё молодыми людьми семья приехала, что называется, вместе служить Родине, здесь и вырастили детей. Однако оставаться на Севере навсегда не планировали. Недавно они стали счастливыми обладателями жилищного сертификата.

Семья Шевчук, получатели услуги, г. Гаджиево: «Мечтаем о доме. Хозяйство-не хозяйство, но дом хотим. В квартире мы уже тут пожили, не хотим больше».

Шевчук – одни из четырёх сотен получателей государственной услуги. Именно столько александровцев смогли реализовать право на приобретение жилья в средней полосе через сертификаты за весь период действия программы. Однако по итогам проверки прошлого года многие переселенцы рисковали остаться без долгожданных квадратных метров. В 2021 году работа специалистов ЗАТО Александровск была подвергнута проверке, по мнению ревизоров, муниципалитет предоставлял сертификаты большей величины нежели следовало. Но руководствовались при этом контрольные органы не законом о переселении из районов ЗАТО, а той частью программы, что регламентирует права покидающих район Севера, а это, подчеркивают работники службы муниципального имущества, разные статьи законодательства.

Юлия Короткова, начальник службы муниципального имущества администрации ЗАТО Александровск: «Было принято решение обжаловать результаты проверки, мы отстояли интересы наших граждан. Наши граждане получили сертификаты в 100-процентном размере. Мы смогли сохранить справедливость и равновесие законодательства РФ».

Это стало своего рода прецедентом для органов муниципальных служб. Положительный опыт судебного спора взяли на заметку и другие закрытые образования Мурманской области. Теперь, что касается жителей ЗАТО, решивших приобрести жильё в следующем году.

Юлия Короткова, начальник службы муниципального имущества администрации ЗАТО Александровск: «Для того, чтобы вы могли получить государственный жилищный сертификат в 2023 году, вам необходимо написать заявление, изъявить желание на его получение. Вы его пишите с 1 января по 1 июля».

Почему так важно подавать заявление ежегодно, даже, если в прошлом сертификат не был получен? Общая сумма сертификатов, выделяемая государством, формируется не из общей очереди, вопреки устоявшемуся мнению, а из перечня изъявивших желание в текущем году. Есть и ещё один нюанс – свою «северную» квартиру придётся вернуть или отдать муниципалитету. Таковы условия получения государственного жилищного сертификата.

София Дмитерко, инженер по распределению жилых помещений СМИ администрации ЗАТО Александровск, г. Снежногорск: «При приобретении жилого помещения за счёт социальной выплаты необходимо гражданину и членам его семьи сдать все жилые помещения, находящиеся на территории ЗАТО: если они были в собственности – сдать муниципалитету, либо расторгнуть договора социального найма».

Тёплые и уютные квартиры переселенцев не станут пустовать, они будут отданы другим семьям, нуждающимся в социальном жилье. Например, в ЗАТО Александровск таких более 550 человек.

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