В ЗАТО Александровск продолжается конкурс педагогического мастерства

Открытые занятия, как одно из конкурсных испытаний, провели на этой неделе специалисты по работе с дошкольниками.

Никакого хлеба и испорченных продуктов: только семечки, крупа и несолёное сало. Ребята из группы эколят теперь наверняка знают, чем и как часто необходимо кормить зимующих в Заполярье птиц. Урок экологической направленности разработала одна из участниц педагогического состязания: в ЗАТО Александровск оно проходит в 16 раз.

Екатерина Богатырева, педагог опытный – в профессии больше 10 лет, претендует на звание «Воспитатель года». С малышами сегодня поделилась простым рецептом сознания экокормушек.

Екатерина Богатырева, воспитатель детского сада №2, г. Снежногорск: «Это очень актуально, они могут перенять этот опыт и принести домой. Обычно дети цепляются за такие занятия, просят родителей помогать и дома повторяют».

Занятия в раннем возрасте, как правило, не превышают 20-25 минут. Четверть часа педагог должен не только удерживать внимание дошкольников, вовлекая их в активности и развивая инициативные навыки, но и наполнить урок ценными и полезными знаниями. Это и оценивает жюри.

Елена Черная, председатель профильного жюри конкурса профессионального мастерства, г. Снежногорск: «Сложно, конечно, но есть определенные методические правила и нормы, которые дают нам возможность провести грамотную оценку наших конкурсантов. Есть ещё и опыт у всех членов жюри, все они опытные в области образования».

Немаловажным направлением в дошкольном образовании остаются и музыкальные занятия. Здесь судьям приходится обращать внимание на уместность использования аудиального ряда, особенно его влияния на ребят со сложностями в восприятии и воспроизведении звуков. С такими техниками успешно справляется «дебютант года» и музыкальный руководитель Анастасия Амелькина.

Анастасия Амелькина, музыкальный руководитель детского сада №1, г. Гаджиево: «С особенными ребятами я работаю с первого года педагогики – закончила специализированные курсы».

После занятия конкурсанты обязательно проводят самоанализ. Это также оценивается экспертами.

На следующей неделе к открытым урокам приступят учителя и тренеры. А лучшего педагога ЗАТО Александровск назовут в конце февраля, тогда же станут известны имена специалистов сферы образования, которые представят муниципалитет на региональных этапах профессиональных конкурсов.