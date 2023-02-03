В ЗАТО Александровск продолжается обновление автопарка медицинских учреждений

Продолжается обновление автопарка специальных служб ЗАТО Александровск. В начале года на линию вышли 2 автомобиля скорой медицинской помощи. Поддержку 120-й медсанчасти оказали областное правительство и компания «НОВАТЭК».

Медицинское обслуживание населения самого большого ЗАТО нашего региона осуществляет 120-я медико-санитарная часть. Автопарк учреждения не так давно пополнили новыми автомобилями, после регистрации на линию вышли две «Газели NEXT».

Светлана Боголип, заведующая отделением скорой медицинской помощи ФГБУЗ «ЦМСЧ №120 ФМБА России»: «Прежде в Гаджиево работали автомобили скорой помощи класса «А». Эти машины предназначены только для транспортировки пациентов в сопровождении медперсонала. Новая «Газель» класса «Б» — это уже автомобиль экстренной медицинской помощи. Бригада может не только транспортировать пострадавшего, но и своими силами провести лечебные мероприятия или экстренную терапию ещё до приезда в больницу».

В каждом автомобиле неотложки есть специальные комплекты оборудования для проведения реанимационных действий, в том числе и для оказания помощи детям. В наличии дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции лёгких. Но главная задача машин и персонала, конечно, с минимальными рисками для жизни и в комфортных условиях доставить пострадавшего до спецучреждения.

Михаил Елисеев, начальник филиала МСЧ №6 ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России»: «Я думаю, они преимущественно будут транспортировать тяжёлых больных в случае необходимости их перевозки в медучреждения Снежногорска, Полярного или Мурманска».

Два новых специализированных автомобиля приобрели в рамках соглашения с компанией «НОВАТЭК», которое рассчитано на 2020-2029 годы и включает в себя приобретение медицинской техники и кислорода, обеспечение образовательных и спортивных организаций расходными материалами и экипировкой, поддержку образовательных программ для старшеклассников и другие социально ориентированные мероприятия в Мурманской области.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Хочу выразить благодарность Андрею Чибису за то, что он смог решить этот вопрос и сподвигнул «НОВАТЭК», которым тоже особая благодарность, которые передали два автомобиля. Они улучшат качество медуслуг».

Стоит отметить, что в 2021 году медсанчасть получила 3 реанимобиля, в прошлом — 3 автомобиля для обслуживания вызовов участковой службой терапевтов и педиатров. Обновление автопарка продолжат совместными усилиями — как регионального, так и федерального уровней.