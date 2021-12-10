В ЗАТО Александровск продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

Проверка касается не только водителей и компаний-перевозчиков. В числе недопустимых замечаний и нахождение пассажиров в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

В Мурманской области проводится ежегодная профилактическая операция «Автобус». Вопросам безопасности дорожного движения посвящают рейды и сотрудники отдела Госавтоинспеции большого ЗАТО. Инспекторы, останавливая пассажироперевозчика, уделяют внимание на общее состояние водителя, осматривают транспортное средство на предмет видимых неисправностей. Проверяют и пассажиров, которые, согласно действующему законодательству, в автобусе должны соблюдать масочный режим.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обращают на специализированный детский транспорт. Автобусы с наклейкой «Дети» и проблесковыми маячками помимо прочего должны быть оснащены четырёхточечными ремнями безопасности, кнопкой вызова экстренных служб и речевым динамиком.

В случае выявления нарушений, например, неисправных световых приборов, стертой резины, отсутствия огнетушителя или аптечки водитель автобуса рискует получить штраф от одной до пяти тысяч рублей. В иных случаях, серьёзные денежные наказания грозят и организации, осуществляемой перевозки пассажиров.