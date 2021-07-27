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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.21 19:30

В ЗАТО Александровск продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Капитальные ремонты классов, работы по укладке кровель и установки новых детских и спортивных комплексов выполняются за счёт федерального и местного бюджетов.

Почти 3 тысячи квадратных метров новой кровли в рамках программы реновации ЗАТО обновили  в 279-й гаджиевской школе. Технологии, подчеркивает руководство, современные, а значит, при правильной эксплуатации крыша не должна протекать несколько десятилетий. Приёмка состоялась ещё в конце июня, сроки, к большому счастью школьников и педагогов, подрядчик не сорвал

Евгений Немчинов, заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы №279, г. Гаджиево: «Апрель, май, июнь. Подрядчик успел, дождливых дней было мало».

На крыше в целях безопасности установлены новые ограждения. Внутренние водостоки прошли испытание непогодой. К слову, проверку дождь устроил и на другой кровле ЗАТО Александровск – гимназии Полярного.

Владимир Дегтярев, заместитель директора по административно-хозяйственной работе гимназии, г. Полярный: «Да, прошли дожди, протечек у нас нет, работой довольны».

Обошлось покрытие учреждению почти в 17 млн рублей, но деньги выделили из областного бюджета. Судя по отзывам, материалы качественные и надёжные.

В рамках региональной программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений» в 269 школе Снежногорска областью выделено 3,5 млн рублей, ещё порядка 300 тысяч – средств местного бюджета. За эти деньги подрядчиком будет выполнена установка потолочных и напольных покрытий, покраска стен и замена оконных блоков.

Ольга Вольвач, и.о. директора школы №269, г. Снежногорск: «Приёмка работ запланирована на 30-31 июля. Несомненно, и ребята, и педагоги будут рады работать в новых отремонтированных красивых кабинетах. Спасибо Министерству образования Мурманской области за такой подарок к новому учебному году».

Не остались без внимания и детские сады. Например, в 7-ом снежногорском саду сейчас ведётся ремонт групповой ячейки для детей раннего возраста. Сюда для начала образовательного процесса 1 сентября придут самые юные александровцы - малыши от года до 2 лет

Помимо ремонтных работ на выделенные деньги приобретено новое сантехническое оборудование, потолочные светильники, оборудование для буфетной и игрушки – всё в соответствии с нормами и правилами. А вот для дошкольного отделения 280-й школы Оленьей Губы подарок сделал меценат.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280 им. Дениса Опарина, н.п. Оленья Губа: «Спонсором выступил наш бывший ученик, который проявил желание помочь, сделать прогулки детей более радостными, яркими в условиях нашего Севера и приносили радость нашим детям».

Заменили и световые элементы – площадку будут освещать энергосберегающие фонари. Также установлено видеонаблюдение, позволяющее охватить каждый уголок территории детского сада.

К началу осени 11 тренажеров должны занять место на малой спортивной площадке. На радость учителям физкультуры и спортсменам-любителям всего города.

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