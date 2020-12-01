В ЗАТО Александровск продолжается призывная кампания

В связи с ограничениями призывники на пункты вызываются небольшими группами, это и послужило тому, что призыв в этом году несколько затянулся.

Среди прочих призывников из большого ЗАТО Никита выделяется - юноша вполне рад отправиться на службу. В ряды армии Никита Климов идёт с прицелом на будущее, планирует сделать карьеру военного.

Никита Климов, призывник, г. Гаджиево: «Я после службы хочу поступать в военное училище. У меня был вариант поступить либо в Питере, либо в Мурманске. Но я отказался, сказал, что буду после армии поступать».

Хоть и отбор в высшее военное парень не прошёл, уверен, армия даст необходимые навыки и определённое преимущество при поступлении в следующем году. Получить военную профессию можно и другим, более простым путём, например, пойти служить по контракту

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «В этот период нам поступили соответствующие распоряжения о том, что сокращаются сроки подачи заявлений призывниками на замену военной службы по призыву службой по контракту».

Это значит, что времени на раздумья у будущих солдат почти нет. Ещё до 1 октября им необходимо было предоставить заявление, в течение одного месяца пройти комиссию. Случаются во время кампании и неожиданные повороты. Так, один молодой человек в военкомате внезапно вспомнил, что в отношении него ведётся предварительное следствие и со дня на день ожидают в суде

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «Призывник был с отправки снят».

Призывная кампания закончится в конце декабря. Норма по призыву от большого ЗАТО, обещают специалисты, будет выполнена.