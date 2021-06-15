В ЗАТО Александровск продолжается реализация большого семейного проекта «Ответственное отцовство»

За звание лучшего папы в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях сражаются отцы из Гаджиева, Полярного и Снежногорска.

С февраля в ЗАТО Александровск, как и во многих муниципалитетах области, по инициативе регионального Министерства труда и социального развития стартовал проект «Ответственное отцовство». Многие семьи, возглавляемые, конечно, папами, были с самого старта программа, а некоторые, например, как Илья, который только готовится стать отцом, присоединились позже.

Илья Апулов и Алёна Богданова, участники проекта «Ответственное отцовство»: «Позвали нас неделю назад, мы сразу же согласились, потому что это интересный и весёлый опыт. Будем ещё посещать такие мероприятия»

Такой опыт, уверены участники, будет полезным не только для глав семейств.

На каждом из мероприятий комплексного проекта организаторы напоминают: папам-участникам необходимо будет предстать перед жюри, поэтому необходимо участвовать в мероприятиях и набирать итоговые очки.

Для организаторов важно было раскрыть потенциал каждого отца семейства, показать, что воспитание ребёнка лежит на плечах обоих родителей в равной степени.

Даже в летний период работники Центра социального обслуживания населения предусмотрели для пап, мам и их детей интересные и полезные встречи. А по итогам года определят самого лучшего и ответственного отца большого ЗАТО.