В ЗАТО Александровск продолжается успешная реализация национального проекта «Культура»

В этом году в большом ЗАТО удалось отремонтировать несколько помещений библиотек, а также подготовить и обновить к новому учебному году школу искусств Полярного.

Ксения Шалатова – гордость школы искусств Полярного, участница и победительница конкурсов различных уровней, девушка всё своё свободное время отдаёт любимому занятию – танцам. В сентябре она переступила порог школы и будто очутилась в новом месте.

Ксения Шалатова, обучающаяся школы искусств, г. Полярный: «Многое изменилось: обстановка совершенно, интереснее стало заниматься, мотивация огромная появилась».

Всё - от антискользящего напольного покрытия до декоративных светильников – продумано и исполнено в рамках национальной программы «Культура». Уже несколько лет она успешно реализуется в ЗАТО Александровск в библиотеках и школах искусств.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То, что нам удалось её преобразовать, мне рассказывали, какой она была, достойно получилось. И снаружи, и внутри – это совсем другое удовольствие здесь заниматься и для детей, и для педагогов».

Обновили и фасад 56-летней школы, теперь это ультрастильный образец современного здания. В прочем, и внутри всё преобразилось, делятся впечатлениями педагоги, кабинеты и залы наполнились вдохновением.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Во время ремонта мы ориентировались на учащихся: чтобы было уютно, комфортно, тепло, чтобы они приходили, получали удовольствие, отдыхали. Школа искусств – это нечто другое. Отдыхая, они при этом получают образование».

Пространство вокруг школы также планируют преобразить силами преподавателей и руководства, а также талантливых учащихся. Планируют создать аллею искусств, с арт-объектами и интересными решениями. А вот в пространствах поменьше и потише, например, в детской библиотеке – пришлось постараться соединить функциональность и стиль. К счастью, ожидания превзошли сами себя… Обновился книжный фонд, в библиотеке появились интерактивные планшеты, игровые панели, удобная мебель, места для чтения. Подрядчики учли пожелания сотрудников учреждения, благодаря чему сохранилась единая концепция библиотечного пространства.