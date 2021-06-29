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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.06.21 19:30

В ЗАТО Александровск продолжается весенне-летняя призывная кампания

С июня введены новые правила, облегчающие прохождение медицинского освидетельствование определенной категории призывников.

Как и всегда, весенний призыв осложняется тем, что основная масса призывников оканчивают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего образования. Пока каких либо отклонений от плана такие особенности весеннего призыва не вызвали, однако, с первой отправкой рекрутов произошёл небольшой инцидент: у одного из новобранцев был выявлен положительный тест на коронавирус в областном призывном пункте. Всех призванных александровцев вернули в ЗАТО, где они вынуждены были проходить двухнедельный карантин. К счастью, обошлось без последствий для здоровья призывников.

Пётр Комаров, начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Полярный, Гаджиево, Снежногорск: «Кроме того, медицинскими специалистами было подтверждено, что он не переносил осложнений, не болел пневмонией. Если будет дано заключение, то будем надеяться, что он уйдёт в ходе этой призывной кампании в войска».

Не обошлось в этой кампании и без нововведений. С 6 июня в законную силу вступила поправка, действующая на новобранцев с отсрочкой от призыва в армию.

Пётр Комаров, начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Полярный, Гаджиево, Снежногорск: «Теперь указанные ребята могут не проходить медосвидетельствование и быть рассмотрены на призывной комиссии с предоставлением отсрочки или освобождения от призыва без соответствующего медицинского освидетельствования.

Это существенно облегчает работу медицинских специалистов и сокращает время получения медицинского заключения. Однако те, кто от отсрочки или освобождения от призыва отказался, вынуждены проходить медицинские процедуры на общих основаниях. Отметим, что контрактники уже завершили сбор необходимых справок и документов согласно новым требованиям.

Пётр Комаров, начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Полярный, Гаджиево, Снежногорск: «Более 30% призывных ресурсов подали в установленные сроки заявление о замене военную службу по призыву двумя годами службы по контракту. В настоящий момент уже более 10 человек направлены для включения в приказ заместителю  министра обороны».

Таких ребят стараются оставить в войсках Заполярья, чаще всего – на службе Северного флота. Также есть категория ребят, которые имеют право остаться служить в родных краях – при наличии пожилых или тяжелобольных родителей, либо, если родитель и вовсе один.

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